Capturan a uno de los fugitivos más buscados por el FBI

Detenido Alejandro "N".

Autoridades detuvieron a Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición, en Pachuca, Hidalgo.

Desde el 2017, el detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que llevara a su captura.

Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Los agentes de seguridad ubicaron que el municipio de Pachuca era la zona de residencia de este sujeto.

Con base en esta información, se implementaron acciones de vigilancia en distintas zonas del municipio y, durante recorridos de seguridad, los agentes identificaron a un hombre que coincidía con las características de la persona requerida, por lo que, tras corroborar su identidad, se procedió a su detención.