Avión militar de EU en Toluca: Sheinbaum explica a qué vino y aclara que no necesitaba autorización del Senado

“La autorización para el aterrizaje se dio desde octubre del año pasado”, afirmó la presidenta de México durante su conferencia matutina.

Advertencia de la FAA por actividades militares

De acuerdo con medios locales, el pasado 17 de enero aterrizó en el Estado de México una aeronave militar Hércules C-130 de Estados Unidos. El hecho ocurrió en un contexto de tensión, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera una alerta por posibles interferencias en sistemas de navegación aérea derivadas de actividades militares.

La FAA señaló que algunas operaciones militares estadounidenses se habrían realizado sin notificación previa y con los transpondedores activados en distintas regiones de información de vuelo, incluyendo el Golfo de California en México, así como zonas de Centroamérica, Panamá, Bogotá y Guayaquil.

Respuesta del Gobierno mexicano

Ante las versiones que sugerían que la aeronave no contaba con autorización para aterrizar, Sheinbaum aclaró que “no tendría que haberse consultado”, ya que “no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos”.

La presidenta explicó que se trató de una operación previamente acordada entre ambos países y que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participó en actividades de capacitación en Estados Unidos. No obstante, evitó detallar el tipo de información o entrenamiento recibido.

Sheinbaum insistió en que este tipo de acciones no son excepcionales y ya se han realizado en otras ocasiones. “La diferencia es que ahora entraron por el aeropuerto de Toluca, pero no es algo extraordinario; son tareas logísticas que se realizan de manera continua”, señaló.

En relación con el reporte de la FAA sobre un posible riesgo en el espacio aéreo mexicano, la mandataria indicó que las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional determinaron que no se registró ningún sobrevuelo irregular en territorio nacional.

Como parte de la operación denominada Lanza del Sur, Estados Unidos mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe. Según información oficial de Washington, esta unidad ha destruido embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en el Pacífico oriental.

Mientras tanto, se recomendó a compañías aéreas y pilotos extremar precauciones al operar en zonas marítimas del océano Pacífico.