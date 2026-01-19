Desaparece Lidya en Puebla: Tiene 9 meses de embarazo y captó en fotos a los hombres que la seguían

Buscan a Lidya Valdivia Juárez Desapareció en Puebla; mandó mensajes de auxilio

La desaparición de Lidya Valdivia Juárez mantiene en alerta a las autoridades en Puebla bajo la exigencia de la familia para hallarla con urgencia. La joven, de 28 años y con nueve meses de embarazo, fue vista por última vez la madrugada del domingo cuando viajaba en su automóvil hacia el municipio de Acajete.

Antes de perder comunicación, envió mensajes de auxilio y una fotografía en la que se observa que era seguida por dos hombres en una moto, de acuerdo con el testimonio de su familia.

El caso provocó en la activación de los protocolos de búsqueda y protestas ciudadanas que exigen su localización inmediata.

El último mensaje de Lidya Valdivia antes de desaparecer

Según la información difundida por sus familiares, Lidya Valdivia salió alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo desde la ciudad de Puebla a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2016, con placas UCR923B, con destino a Acajete. Al ingresar a ese municipio, detectó que una motocicleta con dos hombres y un automóvil color gris la seguían de cerca.

Ante la situación, tomó su teléfono celular y envió a su pareja audios pidiendo ayuda, además de una fotografía de la carretera en la que se distingue a los presuntos agresores. Ese archivo fue el último registro que se tuvo de ella. Minutos después, su teléfono perdió señal y desde entonces no se ha vuelto a establecer contacto.

Lidya se encuentra en la última etapa de su embarazo y tenía programada su cita hospitalaria para dar a luz.

A través de redes sociales, la familia difundió su imagen y solicitó apoyo para compartir la información, subrayando el riesgo que corren tanto Lidya como su bebé: “Por favor estamos desesperados ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella”, explicó su hermana.

Buscan a Lidya Valdivia, joven embarazada de 9 meses

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió la ficha de búsqueda de Lidya Valdivia Juárez e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Ficha de búsqueda para localizar a Lidya Valdivia Tiene 9 meses de embarazo

El documento confirma que el último contacto ocurrió a la 1:30 de la madrugada del domingo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización del vehículo ni sobre avances concretos en la investigación.

La desaparición de la joven provocó movilizaciones en la región. Vecinos y familiares realizaron protestas y bloqueos parciales en la autopista Puebla–Orizaba y en la carretera federal a Tehuacán, a la altura de San Jerónimo Ocotitlán, en el municipio de Acajete.

Los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades y denunciaron la inseguridad en las carreteras del estado