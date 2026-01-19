Desmiente PRI a Sheinbaum sobre entrada de aeronave de EE.UU; permiso del Senado expiró en diciembre

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Senado autorizó la entrada de tropas de EE.UU en octubre pasado (Margarito Pérez Retana)

El PRI en el Senado desmintió a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la autorización del Senado para la entrada de una aeronave militar de Estados Unidos a México pues precisó que dicho permiso expiró el pasado 12 de diciembre por lo cual ya no había vigencia para el ingreso de ese avión estadounidense que aterrizó em el aeropuerto de Toluca hace unos días.

“La última autorización del Senado para entrada de tropas de Estados Unidos fue aprobada el 30 de septiembre y correspondía a un adiestramiento que concluyó el 12 de diciembre , por eso que una aeronave militar de Estados Unidos aterrice días después abre dudas sobre la vigencia y legalidad de la información que se ha compartido…”, aseveró el coordinador del PRI en el Senado Manuel Añorve en referencia a las explicaciones de la presidenta Sheinbaum sobre ese tema.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de esta aeronave pero rechazó que transportara tropas estadounidenses, por lo cual la medida no tenía que consultarse con el Senado como exige la oposición.

La mandataria aseveró que ese aterrizaje de la aeronave estadounidense fue una autorización que se dio desde octubre porque fue solo un asunto de capacitación.

Sheinbaum detalló que este avión aterrizó en el Aeropuerto de Toluca y lo abordaron funcionarios públicos que viajaron a EU para participar en una capacitación “que tiene que ver con su labor y son reguladas por el Sistema de Seguridad nacional”.

La mandataria agregó que se trata de una capacitación de un mes y los funcionarios regresarán a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana; sin embargo, no detalló de qué funcionarios se trataba.

BAJO SOSPECHA

El líder de los senadores tricolores aseveró que la alerta que emitió hace unos días Estados Unidos para las aerolíneas por posibles acciones militares en México y otros países de Latinoamérica refleja la pérdida de confianza de nuestros vecinos del norte por la falta d e resultados en el combate a los carteles de la droga.

“La incapacidad tiene costos y hoy esos costos se reflejan en alertas que ponen bajo sospechas el espacio aéreo mexicano. No es un tema menor, es pérdida de confianza y daños a la imagen del país y riesgo innecesario para la aviación civil, el turismo y la economía mexicanos”, acusó