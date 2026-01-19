Fans de BTS despiertan a la Profeco ante abusos en venta de boletos para eventos masivos

BTS

En la conferencia mañanera de este 19 de enero salió a colación un tema inusual frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, un asunto que ha estado acaparando las tendencias en todas la redes sociales desde la semana pasada: la visita del grupo surcoreano a México.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero cuestionó la mandataria si las autoridades federales ya se habían puesto en contacto con la promotora del evento para aclarar las exigencias de los usuarios del mismo, quienes han manifestado su preocupación porque las empresas Ocesa y Ticketmaster no hacen del conocimiento del público los precios de los boletos para el eventos masivos como lo será el BTS World Tour.

Los fans de BTS demandan que la boletera y la promotora, en eventos anteriores ha repetido la dinámica de no dar a conocer los detalles de las venta de entradas, sino hasta el momento de la compra, que al ser eventos de gran demanda, se agotan en instantes. Esta situación ha desencadenado que los usuarios caigan en la trampa de realizar compras impulsivas, y al mismo tiempo favorece a los revendedores, quienes se aprovechan de los fans y ofrecen las mismas entradas pero a precios excesivos.

En días posteriores, la propia boletera Ticketmaster, declaró en un comentario en redes sociales, que los compradores podrían conocer los detalles de la venta como mapa de distribución de asientos y precios hasta el momento de la venta cuando el sistema estuviera habilitado para realizar las compras, no antes.

Por ello, el club de fans de BTS, exigió a la Profeco intervenir y mediar en este asunto para asegurar una venta justa para los usuarios que en su mayoría son jóvenes adultos.

Profeco responde

El titular de la Procuraduría, Iván Escalante, aseguró frente a los medios de comunicación que desde el pasado jueves 15 de enero la institución ha recibido 4 mil 746 solicitudes, entre documentos y correos electrónicos, para que se revise que se anuncien los precios a tiempo, que se den a conocer la distribución de los asientos en el recinto, que se determinen cuáles serán los cargos por servicio, y qué incluyen los paquetes con beneficios especiales.

Al respecto, la Profeco emitió un comunicado en el que exhorta directamente a Ocesa “a actuar con legalidad y se conduzca con transparencia y veracidad con las personas interesadas” a asistir a dicho evento.

El documento solicita que se anuncie precios, cargos y condiciones completas de la venta de

los boletos, al igual que se dé a conocer la cantidad de boletos que serán ofrecidos a través de la venta ARMY Membership y para la venta general, respectivamente.

La profeco finaliza: “la institución recuerda que uno de los derechos fundamentales de las y los

consumidores es el derecho a la información a recibir datos completos, claros y veraces sobre lo que compran, precio, características e incluso riesgos”.