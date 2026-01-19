Gloria Guevara recibe el nombramiento de Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

Gloria Guevara

Luego de ocupar exitosamente el cargo entre 2017 y 2021, Gloria Guevara vuelve a ser nombrada como Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo(WTTC, por sus siglas en inglés), organismo líder del sector privado de la industria turística a nivel global.

Este nombramiento marca una etapa para el Consejo enfocada en fortalecer su relevancia global, ampliar los servicios a sus miembros y reforzar su papel como principal organismo de representación del sector privado de viajes y turismo.

Manfredi Lefebvre, Presidente del Consejo de Administración del WTTC indicó que: “El liderazgo y la experiencia de Gloria son exactamente lo que el WTTC necesita para esta nueva etapa. Su regreso nos permitirá fortalecer nuestro equipo, ampliar nuestra membresía y reforzar nuestra labor de representación global con una energía renovada”.

“Me siento honrada de regresar al WTTC en un momento clave para el sector. Mi prioridad será impulsar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo; fortalecer un WTTC más representativo a nivel global; profundizar el vínculo con nuestros miembros; y continuar ofreciendo estudios de investigación, representación y servicios de clase mundial para la industria de viajes y turismo”, señaló Gloria Guevara.

Guevara es reconocida por su liderazgo con visión estratégica, una capacidad probada para generar consensos y un enfoque colaborativo que ha sido clave para enfrentar los grandes retos de la industria a nivel internacional.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de alto nivel, entre ellas Secretaría de Turismo de México, Asesora Especial del Ministro de Turismo de Arabia Saudita, Asesora Especial en Asuntos Gubernamentales en la Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan, y consejera en empresas globales como AMEX Global Business Travel, HSBC México, Playa Hotels & Resorts y Palace Company. Ha sido reconocida por diversos medios internacionales como una de las figuras más influyentes del turismo global y ha sido ampliamente valorada por su liderazgo en la gestión de crisis, particularmente durante la recuperación del sector tras la pandemia de Covid-19.

Bajo su liderazgo, el WTTC continuará impulsando una agenda global enfocada en el crecimiento sostenible del turismo, la atracción de inversión, el desarrollo del talento y la colaboración entre los sectores público y privado, consolidando su papel como una de las voces más influyentes de la industria a nivel mundial.