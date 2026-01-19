Incumple Fondo de Pensiones del Bienestar; solo ha trasferido 5 % de recursos prometidos a jubilados

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, fue creado durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/Moisés Pablo Nava)

Contrario lo que se prometió, el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) ha incumplido con el 95 % de la trasferencia de recursos que el gobierno federal proyectó destinar para complementar las pensiones de los trabajadores que ganan poco.

La senadora del PRI, Claudia Anaya acusó que este fondo mediante el cual se beneficiaría a los trabajadores jubilados que recibirían ingresos bajos en sus Afore, no ha cumplido con lo establecido pues solo ha trasferido el 5 % de los recursos proyectados para complementar el pago de pensiones a este sector de la población.

“Tal cual como se los advertí cuando hicieron la modificación legal; el Fondo de Pensiones para el Bienestar solo ha cumplido con el 5% de lo que habían proyectado completar a pensiones”, sostuvo

De acuerdo con el análisis de los recursos del FPB, las aportaciones acumuladas alcanzaron un total de 56 mil 433.13 millones de pesos, mientras que los pagos por concepto de complemento a pensiones sumaron apenas 201.29 millones de pesos, detalló

El balance general del periodo revela una alta concentración de aportaciones durante 2024, una caída significativa hacia el cierre de ese año y una recuperación moderada en 2025, al tiempo que las devoluciones por cuentas inactivas se consolidaron como un componente relevante en la dinámica financiera del FPB.

Ante este panorama, Claudia Anaya reiteró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no está cumpliendo con los objetivos para los que fue creado, y advirtió que los datos confirman que las promesas hechas al momento de su aprobación no se han materializado en beneficios reales para los trabajadores.

El Congreso aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en abril de 2024 con el que se busca que los trabajadores jubilados reciban una pensión equivalente al 100% de su último salario, con un tope aproximado de $17,364.00 pesos mensuales (para aquellos que cotizaron en el IMSS bajo el régimen de 1997 o en el ISSSTE por cuentas individuales).

Este Fondo se alimentará principalmente de los recursos de Afores inactivas de personas mayores de 70 años (IMSS) o 75 años (ISSSTE) que no han sido reclamados y que se transferirán al fideicomiso del Fondo de Pensiones, manejado por el Banco de México (Banxico).

El fondo otorgará un complemento económico para asegurar pensiones más dignas, sujeto a la suficiencia del mismo.

La reforma busca mejorar la tasa de reemplazo para trabajadores que cotizaron después del 1 de julio de 1997.

A ello se añaden devoluciones por cuentas inactivas por un monto de 3 mil 557.26 millones de pesos, lo que ha representado una salida relevante de recursos.

La información desglosada por trimestre muestra que el segundo trimestre de 2024 concentró la mayor captación de recursos, con 31 mil 443.90 millones de pesos, seguido del tercer trimestre de 2024, con 13 mil 390.46 millones.

Sin embargo, el flujo se interrumpió de manera abrupta, ya que durante el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 no se registraron aportaciones al fondo.

Para 2025, las aportaciones se reanudaron en el segundo trimestre, con 5 mil 159.27 millones de pesos, y mostraron un incremento en el tercer trimestre, al ubicarse en 6 mil 439.50 millones, lo que refleja, según el reporte, una recuperación parcial en el ingreso de recursos, aunque aún muy por debajo de las expectativas iniciales.

En cuanto al pago de complementos a pensiones, este se mantuvo en niveles marginales durante todo el periodo analizado, aunque con una tendencia gradual al alza: pasó de 8.31 millones de pesos en el tercer trimestre de 2024 a 69.70 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, cifras que contrastan con el volumen total de recursos acumulados.

Respecto a las devoluciones por cuentas inactivas, el mayor monto se registró en el cuarto trimestre de 2024, con 1 mil 173.58 millones de pesos, seguido del tercer trimestre de 2025, con 767.60 millones, y del segundo trimestre de 2025, con 680 millones, lo que evidencia un impacto constante en la salida de recursos del fondo.