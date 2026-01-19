Industria minera pide agilizar trámites ante posible freno de inversiones millonarias en México

Complejo minero Los Filos (Adolfo Vladimir)

Este lunes, Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), solicitó al gobierno federal agilizar los trámites para la aprobación de grandes proyectos de exploración y explotación minera, al considerar que los procesos actuales están frenando la inversión en el país.

El representante señaló que existen varios proyectos de gran relevancia que permanecen detenidos, con un valor estimado de alrededor de 4 mil millones de dólares. Esta situación, explicó durante una conferencia de prensa, genera incertidumbre en el sector empresarial y provoca la desaceleración de nuevas inversiones.

“Esto genera incertidumbre en la empresa jurídica y detiene de alguna manera la inversión (...) Debemos reconocer que la demanda de la minería contribuye en el desarrollo regional y mueve las economías de los estados donde está operando”, señaló.

A pesar del panorama, Del Pozo se mostró confiado en que este año pueda presentar un comportamiento económico moderado pero determinante para fortalecer el mercado minero, el cual aporta poco más del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Asimismo, instó a las autoridades a fomentar la inversión a través del impulso de más de 160 proyectos que actualmente se encuentran en proceso, de los cuales el 60 % ya cuenta con aprobación definitiva.

Otro de los puntos que destacó fue la incertidumbre que enfrenta el sector en materia de seguridad para los trabajadores, situación que también impacta en el crecimiento de la industria, pese a que —aseguró— el entorno del país es favorable para el desarrollo de nuevos yacimientos, “cada día que pasa, nos estamos quedando atrás mientras que otros países avanzan”, lamentó.

Pese a los señalamientos, el presidente de la AIMMGM reconoció la disposición al diálogo y la apertura por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyos representantes han manifestado interés en avanzar en temas como la gestión de minerales críticos y tierras raras.

En cuanto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Del Pozo consideró que es alentador que el nuevo acuerdo pueda sentar las bases para un entendimiento regional que permita a los sectores mineros de los tres países operar bajo condiciones más equitativas.

Finalmente, anunció que la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México celebrará su convención anual en el mes de abril, en el estado de Chihuahua, donde se reunirán líderes del sector y especialistas internacionales para analizar los retos actuales y las perspectivas futuras de la industria minera.