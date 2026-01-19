Invita Kenia López Rabadán a José Woldenberg a debatir por reforma electoral

CDMX — Actora visible en que el debate por la reforma electoral participen diversas voces de la sociedad, este lunes la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán se reunió con José Woldenberg, quien fue el árbitro de la alternancia del poder en las elecciones federales en el 2000, cuando el PAN ganó la Presidencia de México con Vicente Fox, y a quien invitó al análisis de la eventual iniciativa presidencial.

López Rabadán reconoció la trayectoria y defensa de la democracia de quien fue presidente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) -hoy INE-.

“José Woldenberg es un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, del deber ser en las leyes y, por supuesto, que para mí era importante reunirme con él (…) para decirle que la Cámara de Diputados estará abierta al diálogo, a la experiencia, y me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos este proceso ético, integral, honesto y plural de discusión de las futuras iniciativas sobre la reforma electoral” destacó.

López Rabadán señaló que en este encuentro, el exconsejero presiente del IFE destacó que desde 1952 no se daba una sobrerrepresentación como la que hay en este momento de más del 20 por ciento.

“En aquellas épocas, en 1952, el régimen en turno tuvo el 70 por ciento de los votos y, lamentablemente, les dieron el 90 por ciento de los espacios de decisión”, subrayó.

Expuso que es necesario analizar éste y otros temas porque no debe ser una reforma a modo de nadie, de ningún partido, de ninguna coalición, de ningún interés, de ningún grupo político o empresarial.

“Si eso sucede, sería una reforma que lastimaría a millones de mexicanos. Debe ser una reforma consciente de la trascendencia de garantizar la democracia. Hacerlo mal, hacerlo erróneo, dar pasos hacia atrás, sería un golpe histórico”, alertó.

INE AVALA INICIATIVA DE LEY DE SALVEMOS MÉXICO POR REFORMA ELECTORAL

La diputada presidenta informó también que ha sido notificada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el cumplimiento de los requisitos de la ley para que la iniciativa ciudadana presentada por el colectivo Salvemos México en materia de reforma electoral inicie su proceso legislativo.

Señaló que el árbitro de la democracia validó esta propuesta, que busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibió los 136 mil 875 registros que representan el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, como marca la legislación en la materia.

López Rabadán dio la bienvenida a la primera iniciativa ciudadana presentada en esta Legislatura y la primera en materia electoral, e informó que este miércoles se informará ante la Comisión Permanente para darle el cauce legislativo correspondiente.

“Yo doy la bienvenida a esta iniciativa ciudadana; los instrumentos de participación ciudadana se deben de reconocer. Qué bueno que se ejerza, bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados y, reitero, será necesario demostrar nuestra visión democrática, espero que así lo podamos hacer como país”.