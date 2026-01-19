Ocurrencia credencial de la salud anunciada por Sheinbaum: PRI; “no hay , medicinas”, recuerda

Anaqueles de farmacias públicas sin medicinas

El PRI en el Senado calificó como una ocurrencia más la llamada Credencial de la Salud, que anunció este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que mientras no se regularice el abasto de medicamentos y se dote de insumos necesarios para clínicas y hospitales del sector público, poco o nada se va a lograr para lograr un servicio medianamente digno.

El tricolor aseveró que “con esta nueva ocurrencia” la administración morenista deja al descubierto su torpeza e incapacidad de generar políticas públicas serias y no mega farmacias o simples credenciales ni caravanas de la salud o estanquillos móviles que mucho han costado y de nada han servido.

De acuerdo a la presidenta Sheinbaum, la credencialización única de salud comenzará a partir de la segunda mitad de febrero, y se prevé que la primera etapa termine en marzo.

“Ha quedado demostrado las autoridades de Salud del gobierno morenista, improvisan una y otra vez, proponen solo ocurrencias y engañan con discursos falsos y programas destinados al fracaso y un gasto innecesario para intentar mejorar los servicios médicos”, acusó el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve

El gobierno de la cuarta transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum –agregó--parece no tener remedio y no atina a resolver el problema de salud que le heredó Andrés Manuel López Obrador, tras comprometerse públicamente a brindar a los mexicanos un servicio mejor que el de Dinamarca.

Añorve Baños exigió al gobierno de Morena a ponerse las pilas y de una vez por todas dedicarse a trabajar con seriedad y dejar de engañar a los mexicanos con soluciones mágicas y ocurrencias destinadas al fracaso.

“Es urgente que Morena y sus funcionarios se dejen de improvisaciones y ocurrencias y paren de jugar con la salud de las y los mexicanos.”, demandó

La presidenta Sheinbaum informó el inicio de la credencialización única, con la que sabrás qué clínica te corresponde según donde vives, además de facilitar el acceso a tus expedientes médicos desde cualquier clínica.

“Van a saber a qué clínica les corresponde ir, o a qué centro de salud, a qué hospital. Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que... Si se van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá se comparte el expediente”, explicó Sheinbaum durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 Ignacio Zaragoza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Iztapalapa.

La entrega de credenciales de salud sería el primer paso para la homologación de los tres principales sistemas de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que cuando esté en marcha, permitirá a todos los mexicanos atenderse en cualquiera de las clínicas según sus necesidades y cercanía.

Además, Sheinbaum explicó que será una ventaja contar con un sistema único de expedientes médicos, sumado a que el Gobierno busca que la mayoría de centros de salud tengan laboratorios y acceso a medicamentos en el IMSS y el ISSSTE para agilizar diagnósticos.