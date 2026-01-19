Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: ¿Quiénes reciben el pago del 20 al 23 de enero?

Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026 Conoce a quienes se les depositará del 20 al 23 de enero la Pensión Bienestar Adultos Mayores (Pexels y Gobierno de México)

Están próximos a finalizar los depósitos para la Pensión Bienestar Adultos Mayores; conoce a quiénes se les depositará del 20 al 23 de enero.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa promovido por el Gobierno de México con el objetivo de mejorar la situación de protección social de toda la población de 65 años o más.

El lunes 5 de enero de 2026 comenzaron a depositar el primer pago del año para todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y finalizarán el próximo miércoles 28 de enero.

Este pago corresponde a los meses de enero-febrero y ya contempla el aumento anunciado en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que, durante este 2026, todos los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores recibirán de manera bimestral $6,400 pesos mexicanos.

De manera que, si aún no te han depositado, aquí te decimos qué día podrían hacerlo de acuerdo con la inicial de tu primer apellido.

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores del 20 al 23 de enero?

El pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores se realiza de manera calendarizada, según la inicial de tu primer apellido. Hasta el 19 de enero, ya se les ha depositado a las personas cuyo apellido inicia con la ‘M’.

Por tanto, estas son las personas a las que se les estará depositando del 20 al 23 de enero de 2026:

Martes 20 de enero: N, N, O

N, N, O Miércoles 21 de enero: P, Q

P, Q Jueves 22 de enero: R

R Viernes 23 de enero: R

Recuerda que los pagos se realizan únicamente en días hábiles y en la tarjeta del Banco del Bienestar que se le asigna a cada persona, una vez que concluyeron su registro.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

Los pagos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores se realizan de manera bimestral, por lo que, una vez concluidos los depósitos de enero, el siguiente será hasta marzo, correspondiente a los meses de marzo-abril.

Estos son los meses restantes del 2026 en los que podrás esperar el depósito de la Pensión Bienestar Adultos Mayores:

Marzo: correspondiente a los meses de marzo-abril

correspondiente a los meses de marzo-abril Mayo: correspondiente a los meses de mayo-junio

correspondiente a los meses de mayo-junio Julio: correspondiente a los meses de julio-agosto

correspondiente a los meses de julio-agosto Septiembre: correspondiente a los meses de septiembre-octubre

correspondiente a los meses de septiembre-octubre Noviembre: correspondiente a los meses de noviembre-diciembre.