Sheinbaum aclara protocolo por llegada del avión militar Hércules C-130 a Toluca

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el procedimiento que siguieron las autoridades mexicanas tras la información difundida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre el arribo del avión militar Hércules C-130 al Aeropuerto Internacional de Toluca.

La mandataria señaló que, una vez conocida la notificación de la FAA, se activaron de inmediato los canales institucionales correspondientes. En el proceso participaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que toda aeronave extranjera requiere autorización para ingresar al espacio aéreo mexicano. Asimismo, se mantuvo comunicación con la Embajada para precisar el planteamiento del gobierno estadounidense.

Sheinbaum indicó que la entonces Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) también fue integrada a las gestiones, debido a que es la dependencia que mantiene vínculo directo con la FAA.

La presidenta explicó que el gobierno federal decidió esperar a contar con información plenamente confirmada antes de emitir un posicionamiento oficial, con el fin de descartar cualquier sobrevuelo no autorizado sobre territorio nacional. Una vez aclarado el tema, la SICT difundió un comunicado en el que se precisó que no se trató de una incursión aérea sobre México.

Respecto a la logística del vuelo, Sheinbaum detalló que la llegada de la aeronave estaba programada desde octubre de 2025 y tenía como objetivo el traslado de personal mexicano que participaría en un proceso de capacitación en Estados Unidos.

Finalmente, subrayó que una situación irregular habría sido que el avión ingresara o aterrizara en el país sin los permisos correspondientes, lo cual —enfatizó— no ocurrió.