Zoé Robledo inaugura Unidad de Cuidados Intensivos en Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS

En el marco del 83 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el director general del Instituto, Zoé Robledo, inauguró la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, una obra que fortalece la atención médica de alta especialidad y mejora las condiciones para pacientes y familiares.

Durante un recorrido por esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Zoé Robledo destacó que el área fue remodelada por completo, cuenta con nuevo equipamiento, 18 espacios totalmente aislados y un pasillo perimetral que permitirá a los familiares visitar a los pacientes incluso cuando se encuentren en terapia intensiva, lo que representa un avance importante en el trato humano y digno.

En el acto inaugural estuvieron presentes diversas autoridades del IMSS, entre ellas la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, el doctor Efraín Arizmendi Uribe, la doctora Natividad Neri Muñoz y el doctor Luis Cadena Méndez, quienes coincidieron en que esta obra fortalece la capacidad médica del Instituto y beneficia directamente a la población derechohabiente.

El director general del IMSS subrayó que la apertura de esta unidad en una fecha tan significativa refleja el compromiso del Instituto con la calidad de la atención médica. “Estamos muy contentos porque además de todo el reforzamiento, el equipo y la infraestructura, contamos con un personal maravilloso y extraordinario que brinda atención de alta calidad con trato digno”, expresó.

La nueva UCI cuenta con 18 camas y una plantilla de 23 médicos especialistas y 25 enfermeras especialistas, quienes estarán a cargo de la atención de pacientes en estado crítico. Esta área fue intervenida entre julio y diciembre de 2025, con una inversión de 30.2 millones de pesos, destinada a la modernización integral del espacio.

Entre las principales acciones realizadas se encuentran la modernización de camas, la mejora de espacios, la renovación del cableado eléctrico, la instalación de aire acondicionado, la adecuación de gases medicinales y la construcción del pasillo perimetral para facilitar la comunicación con los familiares y reducir el riesgo de infecciones.

Además de la Unidad de Cuidados Intensivos, Zoé Robledo también inauguró el área de Psicología Clínica, la cual brindará atención en turno matutino y vespertino, ampliando los servicios de apoyo emocional y mental para pacientes y sus familias. Asimismo, recorrió el Laboratorio del hospital, como parte de la supervisión integral de esta UMAE.

El Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes cuenta con 43 años de antigüedad y ofrece diversas especialidades, entre ellas Cirugía General, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, Medicina Interna y Remplazos Articulares. En un día típico, esta unidad, operada por mil 958 trabajadores de la salud, realiza 463 consultas de especialidad, 245 atenciones de urgencias, 48 cirugías y registra 44 egresos hospitalarios.

El hospital dispone de 266 camas censables, 158 no censables, 19 consultorios, 16 quirófanos y ahora 18 camas adicionales en la nueva UCI. También está equipado con dos tomógrafos, dos ultrasonidos, cinco equipos de rayos X fijos, dos portátiles, seis electrocardiógrafos y dos electromiógrafos.

Un nuevo cambio y avances que benefician a todos los derechohabientes en las mejoras y comodidades para un trato digno del servicio del IMSS.