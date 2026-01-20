Beca Benito Juárez: ¿Cómo consultar el estatus del apoyo a estudiantes? Están próximos a iniciar los primeros depósitos del 2026 de la Beca Benito Juárez, así podrás conocer el estatus de tu beca (@apoyosbienestar y Gobierno de México)

Están próximos a iniciar los primeros depósitos del 2026 de la Beca Benito Juárez, por lo que aquí te decimos cómo podrás conocer el estatus de tu beca.

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” es un programa otorgado por el Gobierno de México para los estudiantes que cursen el bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública.

Durante este 2026, la Beca Benito Juárez estará depositando un apoyo económico de manera bimestral de $1,900 pesos mexicanos a todos sus beneficiarios.

No obstante, para aquellas personas que concluyeron su registro en octubre de 2025, la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar continúa durante enero, por lo que para quienes por esta razón no han recibido un depósito, podrán estar recibiendo en febrero un pago triple.

Así que, si aún no recibes tu tarjeta del Banco del Bienestar, aquí te decimos cómo podrás consultar el estatus de tu beca para saber cuándo recogerla o conocer cuál es el estado de tu beca.

¿Cómo revisar el estatus de la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez ha publicado de qué manera puedes conocer el estatus de tu beca en caso de presentar alguna duda relacionada con el proceso de la misma.

La forma de conocer el estatus de tu Beca Benito Juárez, o bien resolver tus dudas o algún problema que llegues a presentar sobre la misma, es acudiendo a sus oficinas y puntos de atención.

Para ubicar la oficina más cercana a tu domicilio, tendrás que acceder al “Buscador de oficinas de atención”. Una vez dentro de la página web, únicamente seleccionarás tu estado y automáticamente podrás conocer los puntos de atención disponibles, junto con su dirección.

Si, por el contrario, no deseas acudir a las oficinas disponibles, también existe la opción de enterarte sobre el proceso de la Beca Benito Juárez a través de sus canales de difusión en WhatsApp.

En los cuales tendrás acceso a información sobre fechas y lugares de las Asambleas Informativas, así como la ubicación de oficinas y las entregas de tarjetas.

¿Cuál es el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

Al realizarse el depósito de la Beca Benito Juárez de manera bimestral, el próximo pago de esta beca comenzará en febrero de 2026.

No obstante, para quienes se les depositará por primera vez, podrás estar recibiendo hasta $5,600 pesos mexicanos correspondiente a los bimestres de: