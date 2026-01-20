De la Fuente llama a aumentar la coordinación entre asuntos locales y la agenda internacional

Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados

En reunión de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), con representantes de las 32 entidades federativas, el canciller Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado a trabajar de manera más coordinada y eficiente en los diversos esfuerzos que se realizan a nivel local, estatal y regional para vincularse con la agenda del ámbito internacional.

Destacó la importancia de consolidar en los próximos meses los esfuerzos para un mecanismo que permita la vinculación efectiva entre los asuntos locales y el contexto internacional, en temas como comercio, cultura, deporte, política, diplomacia, ciencia y tecnología e innovación, entre otros.

Mencionó que esta agenda tiene que pasar de ser una mera narrativa a una política que, en los hechos, funcione y dé resultados. Aseguró que se buscan resultados para las comunidades, para las entidades federativas y para el país, en un contexto donde las oportunidades y los retos que tenemos que asumir son importantes y complejos.

Durante la asamblea general se presentaron los resultados de la Presidencia Nacional y la Secretaría Técnica correspondientes al periodo 2024–2025, y se realizó la elección de la nueva Coordinación Nacional para el periodo 2026–2027, que estará integrada por los estados de Nuevo León, Aguascalientes y Campeche.

Se destacaron más de 60 actividades impulsadas por los gobiernos de Querétaro, Nuevo León y Campeche, orientadas a la promoción de la cooperación descentralizada, la vinculación estratégica entre las entidades federativas y la profesionalización de las oficinas estatales de asuntos internacionales.