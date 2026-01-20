“El Estado de México: Un Destino Hecho a Mano” se presenta en la Feria Internacional de Turismo 2026 en Madrid

Con el objetivo de proyectar al Estado de México como un referente turístico, cultural y artesanal a nivel internacional, la entidad participará del 21 al 25 de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se llevará a cabo en Madrid, España, uno de los encuentros más importantes del sector turístico a nivel mundial.

La presencia mexiquense en FITUR 2026 estará encabezada por la Secretaría de Cultura y Turismo, a cargo de Nelly Carrasco Godínez, quien destacó que esta participación busca posicionar la marca turística “El Estado de México: Un Destino Hecho a Mano”, resaltando la diversidad cultural, natural y gastronómica que distingue a la entidad.

Durante los cinco días de actividades, el Estado de México contará con un estand propio, en el que se promoverán los Pueblos Mágicos, los Pueblos con Encanto, las nueve rutas turísticas, así como los municipios con vocación turística. Además, se dará a conocer la riqueza artesanal del estado, representada en sus 13 ramas artesanales, que reflejan la identidad y el talento de las y los artesanos mexiquenses.

Como parte de la agenda cultural, la Secretaría de Cultura y Turismo presentará el libro “Un destino hecho a mano, visita el Estado de México. 52 Experiencias de Turismo Biocultural”, del autor Alonso Vera, conocido como “Pata de perro”. Esta publicación destaca diversas experiencias turísticas que combinan naturaleza, cultura y tradiciones, ofreciendo una visión integral del potencial turístico del estado.

La participación del Estado de México en FITUR 2026 cuenta con el respaldo del sector empresarial, a través del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem). En este contexto, el 22 de enero se realizará una cata de mezcal en la Casa de México en España, donde se degustarán bebidas elaboradas por maestras y maestros artesanos mexiquenses, con el propósito de promover la calidad y tradición de esta bebida emblemática.

Dentro de las actividades programadas, el Pueblo Mágico de Otumba firmará un hermanamiento con el Pueblo Mágico de Medellín, España, fortaleciendo los lazos culturales y turísticos entre ambas localidades. Asimismo, se entregará una placa conmemorativa por el primer aniversario del hermanamiento entre Otumba y el municipio de Tembleque, España, como símbolo de cooperación y amistad internacional.

Por su parte, el Pueblo Mágico de Metepec tendrá una participación especial con la exhibición de un “Árbol de la Vida”, una de las piezas artesanales más representativas del municipio, elaborada por maestras y maestros artesanos, que muestra la creatividad y el valor cultural de la artesanía mexiquense.

La inauguración oficial de FITUR 2026 se llevará a cabo el 22 de enero en las instalaciones de IFEMA MADRID, donde autoridades, empresarios y visitantes de distintos países podrán conocer la oferta turística del Estado de México.

Con esta participación, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y social, promoviendo la riqueza cultural, artesanal y natural de la entidad ante el mundo, y consolidándola como un destino que se vive, se siente y se construye con las manos de su gente.

Los horarios y detalles de las actividades pueden consultarse en el sitio oficial de FITUR https://www.ifema.es/fitur/horario-actividades.