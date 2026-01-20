Fonatur promueve inversión turística con aliados de la banca comercial y multilateral

Fonatur presenta en la Fitur

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, presentó ante inversionistas nacionales e internacionales, proyectos de inversión en destinos turísticos consolidados de México, que posicionan al país como un socio público serio, finanzas públicas sólidas y procesos institucionales transparentes y ordenados.

Durante el encuentro, Ramírez Mendoza expuso oportunidades de inversión en destinos como Huatulco, Loreto, Ixtapa y Cozumel, donde el Fondo destaca como catalizador de inversión privada, a través de esquemas de participación. Asimismo, resaltó la colaboración de aliados estratégicos en la banca comercial y multilateral.

El funcionario mencionó la posición privilegiada del Fonatur para impulsar proyectos de gran relevancia, pues México posee una coyuntura favorable: estabilidad económica, un programa de inversión pública robusto y una coordinación permanente con el sector privado.

De igual manera, Ramírez Mendoza asegura que el Fonatur no oferta expectativas, sino proyectos viables con demanda comprobada; información técnica y jurídica estructurada; y rutas claras para la toma de decisiones de inversión bajo dos esquemas: la compra directa de predios, dirigida a inversionistas que buscan control total del diseño, construcción y operación, y la coinversión, donde el Fondo aporta la tierra como capital inicial y se estructura de manera conjunta el plan de negocio y el vehículo jurídico-financiero.

El director de la general de la dependencia destacó cinco destinos y cinco predios estratégicos con demanda turística real, condiciones de entrada atractivas y certeza institucional, que cuentan con información técnica y jurídica estructurada, una ruta de evaluación y coordinación institucional, los cuales se colocan entre 30 y 40 por ciento por debajo de referencias de mercado, lo que representa una ventaja inicial clara para el inversionista.

En el foro, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, destacó la colaboración estrecha que mantiene la institución bancaria con Fonatur y reconoció su disposición para fungir como vehículo de financiamiento de proyectos turísticos estratégicos, mediante la estructuración de distintos esquemas y vehículos financieros que facilitan el flujo de capital privado.

Asimismo, Juliana Bettini, especialista de Turismo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó la colaboración del organismo multilateral con Fonatur para apoyar la puesta en marcha de inversiones trascendentes.

La Crónica de Hoy 2026