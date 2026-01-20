México, EU y Canadá revisarán estrategia contra sarampión previo al Mundial 2026

Kershenobich asegura que el brote de sarampión no afectará la Copa Mundial (Mario Jasso)

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó este martes en Palacio Nacional que en los primeros días de abril próximo se llevará a cabo una reunión entre autoridades sanitarias de México, Estados Unidos y Canadá, para evaluar las medidas que se aplicarán, de ser necesarias, para controlar el brote de sarampión en los tres países y garantizar que éste no afecte el desarrollo del Mundial de la FIFA 2026 que comenzará en junio próximo en sedes de los tres países de Norteamérica.

El funcionario de salud refirió que “no hay otra manera de controlarlo (el sarampión) sino con la vacuna, por lo que se definirá en la reunión de abril si será necesario aplicar medidas adicionales para los viajeros” que lleguen a las distintas sedes mundialistas.

El titular de Salud informó que hasta ahora la recomendación, más no la obligación, para cualquier persona que viaje, es que tenga completo su esquema de vacunación contra el sarampión.

Asimismo, confirmó que México mantiene coordinación constante con Estados Unidos y Canadá, así como con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para monitorear la propagación del virus y establecer protocolos de control.

Módulos de vacunación contra el sarampión se mantienen en varios estados del país (Archivo/Cuartoscuro)

La reunión programada para la primera semana de abril permitirá a los países presentar los avances y acciones implementadas para contener el brote. Entre las medidas consideradas, se contempla la instalación de módulos de vacunación adicionales, especialmente en el contexto del Mundial.

David Kershenobich adelantó que se están preparando estrategias preventivas en puntos de alta afluencia, como aeropuertos y centrales camioneras, con el fin de evitar la diseminación del sarampión antes y durante el evento deportivo. “Lo importante es prevenir y actuar con anticipación. Pronto informaremos sobre otras medidas que reforzarán la protección de la población”, concluyó.

Aunado a esto, señaló que existe una comunicación estrecha con la Organización Panamericana de la Salud, que incluso ha habido supervisión por parte de ellos sobre el control del brote en México.