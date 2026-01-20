UNICEF y México dialogan por una nueva agenda de derechos para la niñez

UNICEF El director regional inicio una visita para acordar con autoridades mexicanas una agenda común en favor de niñas, niños y adolescentes

Desde el lunes 19 y hasta el 23 de enero, México recibe la visita del director regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, con el objetivo de construir junto con autoridades federales, estatales y municipales una agenda común de derechos para niñas, niños y adolescentes durante los próximos seis años.

El encuentro marca el arranque del nuevo Programa de País de UNICEF en México para el periodo 2026-2031, una estrategia que busca colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas.

Benes destacó que México ocupa un papel clave para el organismo en la región, tanto por el tamaño y alcance de sus programas como por la capacidad de liderazgo del Gobierno mexicano y del sector privado a nivel regional y global.

De acuerdo con el director, la visita se da en un momento decisivo, en el que se busca fortalecer ese liderazgo con una agenda ambiciosa que priorice a la niñez y adolescencia. Durante su estancia, Benes sostendrá reuniones con representantes de los tres poderes de la Unión, así como con autoridades estatales y municipales.

Agenda de reuniones de la UNICEF en México

Entre los encuentros programados se encuentran reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y dependencias relacionadas con salud, educación y protección social.

Los diálogos, según UNICEF, están enfocados en consolidar compromisos políticos y ampliar la cooperación en temas como prevención de la violencia, atención a la primera infancia, salud y nutrición, educación inclusiva y fortalecimiento de los sistemas de protección.

La agenda también contempla identificar áreas en las que México pueda seguir siendo un referente regional e internacional en materia de derechos de la niñez.

En ese contexto, Roberto Benes realizará una visita de trabajo a Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, donde se reunirá con autoridades estatales y municipales, el Congreso local y el comité organizador de la sede mundialista.

Recorridos de la UNICEF en México

Uno de los momentos clave será el recorrido por el Estadio Akron, donde se presentarán avances del Protocolo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes impulsado por el Gobierno de Jalisco y UNICEF con motivo del torneo.

Ahí se darán a conocer también iniciativas relacionadas con crianza positiva, prevención de la violencia y fortalecimiento de los sistemas de respuesta. Benes subrayó que los grandes eventos deportivos deben ser espacios seguros para la infancia y una oportunidad para generar alianzas y nuevos compromisos.

La visita incluye además encuentros con organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector empresarial y filantrópico, así como diálogos directos con adolescentes y jóvenes, a quienes UNICEF reconoce como actores clave del nuevo Programa de País.