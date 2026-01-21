Acuerdan IMSS y Secretaría de Economía asesoría y acompañamiento para instalación de CECI en Polos de Desarrollo para el Bienestar

IMSS-Economía, firman convenio de colaboración El IMSS y la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración para instalar CECI´s en Polos de Desarrollo para el Bienestar en beneficio de madres y padres trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración para promover y fomentar la instalación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), dentro de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), así como en parques industriales, empresas y sus inmediaciones.

El consejo técnico del IMSS encabezado por su director general, Zoé Robledo, y el

subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, firmaron el instrumento jurídico, que tendrá vigencia a partir de hoy y hasta el 30 de septiembre de 2030, para instalar los CECI en coordinación con las entidades federativas, en sus esquemas IMSS y Empresa.

El IMSS brindará asesoría técnica, acompañamiento y coordinación con empresarios y sociedad interesados en implementar los modelos CECI, analizar las necesidades de las entidades donde operarán los PODECOBI para fortalecer su diseño y operación, en tanto que la Secretaría de Economía difundirá los modelos CECI entre gobiernos estatales y el sector privado, y organizará espacios de diálogo con empresas y organismos internacionales para promover su adopción.

Robledo Aburto resaltó la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar la construcción de mil CECI´s, a fin de incorporar a medio millón de niñas y niños a servicios de calidad y así abrir oportunidades laborales para miles de mujeres en todo el territorio nacional.

Ante representantes de diversos sectores empresariales, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Mujeres y del sector social, el director general del Seguro Social recordó que la nueva política de cuidados forma parte de un compromiso nacional para reducir brechas laborales y avanzar hacia la inclusión plena de las mujeres en el mercado de trabajo.

Estos centros dejan de funcionar sólo como guarderías y ahora se consolida como un servicio de educación y cuidado infantil con enfoque pedagógico, de salud y de bienestar, con un efecto positivo adicional, ya que al ubicarse cerca de los centros laborales tendrá efectos positivos en productividad, permanencia en el empleo y disminución de riesgos ya que las y los trabajadores contarán con espacios confiables para el cuidado de sus hijas e hijos.

En este mismo sentido, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, coincidió que contar con dichos centros en los Polos de Desarrollo para el Bienestar, beneficiará a las y los trabajadores, así como a las empresas con impacto positivo en su productividad, tiempo y reducción de ausentismo.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, doctor Mauricio Hernández Ávila, sostuvo que esta colaboración marca un momento relevante en la manera en que el Estado mexicano vincula la política de cuidado con el desarrollo

económico, cuyo crecimiento es sostenible cuando se traduce en prosperidad compartida.

“Este instrumento nos permite avanzar en esa dirección, ya que ambas instituciones podrán alinear esfuerzos para integrar el cuidado infantil como un componente estratégico del desarrollo productivo”, indicó.

La directora general de Operación de la Secretaría de Economía, Ana Gabriela González, sostuvo que el referido convenio de colaboración refleja la convicción compartida de que el desarrollo económico del país debe construirse con una visión integral, centrada en las personas.

La colaboración, externó, forma parte de la política industrial feminista que concibe a la infraestructura de cuidados como una condición habilitante para la reindustrialización, la prosperidad compartida y el bienestar social.

A su vez, la gerente de Desarrollo Comunitario en México Driscoll’s, Lizette Lupercio Briones, recordó que en 2025 ocurrió un “avance clave” en San Quintín con la apertura del primer CECI para hijos e hijas de trabajadores agrícolas, con lo que se apoyó a más de 100 familias con dicho sistema de cuidados.