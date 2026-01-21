Arranca estrategia nacional para rehabilitar 18 mil kilómetros de carreteras federales

El Gobierno de México puso en marcha el Programa Megabachetón, junto con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026, una estrategia orientada a mejorar las condiciones de la red carretera federal mediante trabajos de bacheo y repavimentación en 18 mil kilómetros de vías libres de peaje, con prioridad en los corredores de mayor tránsito y relevancia económica.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para este año se destinará una inversión de 50 mil millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la conectividad del país, elevar la seguridad vial y facilitar el traslado de personas y mercancías.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la red federal de carreteras cuenta con una extensión aproximada de 52 mil kilómetros, de los cuales cerca de 40 mil corresponden a tramos sin cuota, que concentran gran parte de la movilidad nacional. Precisó que el programa surge a partir de un diagnóstico integral de la infraestructura carretera, elaborado con base en reportes técnicos y solicitudes ciudadanas.

Uno de los ejes centrales de la estrategia será la atención de los ejes troncales, conformados por 15 corredores estratégicos que concentran alrededor del 92 por ciento del movimiento de mercancías y el 80 por ciento del tránsito de pasajeros. Estos corredores suman cerca de 20 mil kilómetros, de los cuales 10 mil son libres de peaje. Para 2026, se intervendrán 7 mil 100 kilómetros, lo que equivale a aproximadamente el 70 por ciento de estas vías prioritarias.

Las obras se desarrollarán a lo largo de todo el año y permitirán la generación de alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos, lo que también representa un impulso económico para diversas regiones del país. Entre las carreteras consideradas en el programa se encuentra la Benito Juárez, que conecta a Sinaloa con Baja California, así como importantes tramos en el noreste, que abarcan más de 2 mil 100 kilómetros entre Zacatecas y Coahuila, y otros 2 mil 444 kilómetros en la región centro-occidente.

Para agilizar los trabajos de conservación y mantenimiento, la SICT informó que ya se adquirieron 20 trenes de repavimentación y que se sumarán 11 equipos adicionales, con la meta de que cada entidad federativa cuente con al menos una unidad especializada para atender de manera oportuna su red carretera.

En el caso de Puebla, el estado será beneficiado con intervenciones en carreteras federales estratégicas, particularmente en los corredores Puebla–Progreso y Puebla–Tapachula, ubicados dentro de la región centro del país. En estos tramos se realizarán acciones diferenciadas, que van desde bacheo puntual hasta reencarpetamiento, de acuerdo con el estado físico de cada vialidad.

El titular de la SICT detalló que el programa contempla una división del país en cinco regiones —noroeste, noreste, sur-sureste, centro-occidente y centro— para identificar con mayor precisión las carreteras que requieren intervención, priorizando aquellas con mayor deterioro y flujo vehicular.