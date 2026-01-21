Arrecia oficialismo negociaciones con aliados para sacar reforma electoral; otra reunión con PT esta semana

Geovanna Bañuelos y Alberto Anaya, vicecoordinadora y coordinador del PT en el Senado

Tras la reunión con el PVEM, el gobierno federal sostendrá esta semana una segunda reunión con la cúpula del Partido del Trabajo en un intento por llegar a acuerdos para sacar adelante la reforma electoral donde hasta el momento no hay avances en los planteamientos que difundió el régimen donde propone la eliminación de 100 diputados plurinominales y los 32 senadores de lista así como el 50 % de las prerrogativas a los partidos políticos.

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos explicó que activarán un plan de trabajo para discutir los desacuerdos que tienen ambas partes en torno a los puntos que se dieron a conocer tras la reunión de Palacio Nacional que sostuvieron los coordinadores morenistas con la presidenta Claudia Sheinbaun y analizar escenarios a fin de llegar a acuerdos sobre todo en el asunto de la eliminación o no de los legisladores plurinominales.

“Vamos a empezar con un plan de trabajo, vamos a empezar a discutir todas las inquietudes que hay de ambas partes, y vamos a seguir colaborando para ver cuáles son nuestros puntos de coincidencia”, detalló la zacatecana

Aunque algunos de sus correligionarios del PT como el diputado Reginaldo Sandoval han condicionado su apoyo e incluso han cuestionado la reforma electoral, Bañuelos tomó distancia de esa postura y aseguró que las negociaciones sobre la desaparición de las plurinominales se mantienen.

“Obviamente es parte del debate, por supuesto que es parte del debate, pero no ha sido parte de la discusión que formalmente nosotros hemos integrado. Sigue estando en el terreno”, aseveró

Sin embargo se negó a ofrecer una postura sobre la permanencia o no de los legisladores plurinominales pues esgrimió no estar autorizada para ello.

¡DIGINIDAD!

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castalñeda pidió dignidad al PT y PVEM y no ceder a las presiones del morenismo.

“Yo lo que esperaría del PT y del Verde es que actúen con dignidad, que defiendan los principios democráticos y que no se dejen presionar por el régimen de talante autoritario, pues lo que va a hacer es presionar a todos los partidos políticos, senadoras, senadores, diputadas, diputados, y como sucede en este tipo de reformas, creo que hay que resistir.”, demandó

El senador emecista pidió al PT y PVEM resistir los embates del poder para no ceder en avalar una reforma electoral cuyo objetivo solo es perpetuar en el poder a Morena.

“Es una reforma electoral con la cual pretenden perpetuarse en el poder, lastimar a las oposiciones, en una de esas erradicar el pluralismo democrático”, aseveró