Clima hoy 21 de enero: el frío continúa con probabilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México

Fuertes lluvias en varias zonas del país principalmente en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan acumulaciones que podrían alcanzar niveles puntuales intensos. (Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro)

Desde muy temprano, el frío volvió a sentirse con fuerza en la Ciudad de México (CDMX) Y el Estado de México (Edomex), mientras en gran parte del país avanza un nuevo frente frío, en el Valle de México el amanecer estuvo marcado por bajas temperaturas, bancos de niebla y un cielo que fue cerrándose con el paso de las horas, escenario que se mantendrá durante este miércoles 21 de enero.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 30 se aproxima a la frontera norte del país, mientras una vaguada en niveles altos y un canal de baja presión están generando inestabilidad atmosférica en amplias regiones, incluido el centro del territorio nacional.

Pronostico del clima hoy 21 de enero en el Valle de México

El clima de la CDMX y del Edomex se espera un cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco, con presencia de niebla en distintas zonas, especialmente en áreas altas. En regiones serranas del Estado de México, Tlaxcala y Morelos, se prevé ambiente muy frío donde las mínimas rondarán entre 0 y 5 grados.

Durante la tarde, la temperatura subirá ligeramente, pero aumentará la probabilidad de lluvias con granozo e intervalos de chubascos, con acumulados estimados de entre 5 y 25 milímetros, Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la capital del país, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 8 y 11 grados Celsius, mientras que las máximas rondarán entre 20 y 22 grados. En Toluca, la mínima oscilará entre 2 y 4 grados, con máximas de 16 a 18 grados, manteniendo un ambiente frío durante buena parte del día.

El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que incrementará la sensación térmica, sobre todo en zonas abiertas y elevadas.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. La recomendación es usar varias capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones al conducir por la presencia de niebla.

Pronostico del clima hoy 21 de enero en el resto del país

A nivel nacional, el frente frío provocará vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila. Además, la interacción de una vaguada en altura con la corriente en chorro subtropical generará lluvias y chubascos en estados del norte, noreste, occidente y sur del país, con posibilidad de granizo en entidades del centro y oriente.

Se pronostican lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, mientras que habrá intervalos de chubascos en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de la Ciudad y el Estado de México. Lluvias aisladas se esperan en estados como Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Colima y Tabasco.

En cuanto a las temperaturas, se prevén heladas con valores de hasta -10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas bajo cero en regiones altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.