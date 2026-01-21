Conductor pasea en su Rzr por el Nevado de Toluca y destruye la vegetación de la zona

Autoridades estatales y federales aseguraron un vehículo tipo Razer y a su conductor por ingresar sin autorización a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca, un hecho considerado como delito ambiental conforme al Código Penal Federal.

¿Qué ocurrió en el Nevado de Toluca?

Los hechos se registraron el 18 de enero, cuando elementos de la Policía Estatal detectaron que el vehículo circulaba dentro del área restringida sin permiso de la Semarnat, provocando daños a la vegetación forestal. El conductor ignoró las indicaciones para retirarse e incluso intentó arrollar a un elemento policial.

¿Por qué el caso fue turnado a la FGR?

Tras la intervención, y en coordinación con la Profepa y la Fiscalía General de la República (FGR), se activó el protocolo de puesta a disposición por el delito previsto en el artículo 418 del Código Penal Federal, que contempla penas de hasta nueve años de prisión y multas económicas por destruir vegetación forestal sin autorización.

¿Qué acciones siguen en el proceso?

El 19 de enero, inspectores de Profepa, junto con la Conanp y la Policía Ministerial, acudieron al sitio para evaluar los daños ambientales y dar seguimiento al procedimiento legal. La Profepa informó que colaborará con la FGR para determinar la vinculación a proceso del conductor.

Este caso marca un precedente en el Estado de México, al ser la primera puesta a disposición por circular en un Razer dentro de esta Área Natural Protegida, reforzando la vigilancia y protección del Nevado de Toluca.

La Profepa refrenda su compromiso de proteger las Áreas Naturales Protegidas del país, fortalecer la coordinación interinstitucional y aplicar la ley sin excepción ante cualquier actividad que ponga en riesgo los ecosistemas, el patrimonio natural y la seguridad ambiental de México.