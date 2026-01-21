¿Cuándo es el próximo puente? Fecha del día de descanso oficial (Pixels)

¡Se acerca el primer puente oficial del año! Tres días perfectos para darte una escapada corta o, simplemente, para descansar y reponer energías después del ajetreado mes de diciembre.

En México, los puentes o fines de semana largos se refieren a aquellos días marcados como descanso obligatorio que coinciden con el fin de semana.

Generalmente se recorren al lunes o al viernes, lo que permite disfrutar de un día extra de descanso si tu jornada laboral es habitual. Lo mismo aplica para la mayoría de los estudiantes inscritos en escuelas públicas que siguen el calendario oficial de la SEP.

Aquí te contamos cuándo será el próximo día de descanso oficial que conforma el primer puente de 2026, para que puedas planear una escapada o simplemente disfrutar de un merecido descanso en compañía de tu familia, pareja o incluso en solitario.





¿Cuándo cae el primer puente de 2026 en México?

De acuerdo con el calendario oficial, el primer feriado trasladado en México será el lunes 2 de febrero, debido a la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917. Por ello, el próximo puente del año será del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero. ¡Viva la Constitución!

Aunque la fecha oficial del aniversario de la Carta Magna es el 5 de febrero, el descanso se recorre al lunes 2 de febrero, convirtiéndose así en el primer puente oficial de 2026.





¿Qué hacer en el puente del 2 de febrero? Planes en la CDMX y alrededores

El próximo 2 de febrero será sinónimo de tamales, ya que el primer puente del año coincide con la celebración del Día de la Candelaria. Esta fecha es ideal para convivir en familia y, de paso, cumplir con la tradición si te salió el “muñequito” en la Rosca de Reyes.

Además del descanso en casa y las reuniones familiares, muchos mexicanos aprovechan los puentes para realizar escapadas cortas a destinos cercanos, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

México Desconocido propone diversos destinos cercanos a la CDMX para disfrutar durante este puente, todos con traslados accesibles, ideales si te encuentras en la capital o sus alrededores.

Tepotzotlán

Pueblo Mágico mundialmente conocido por su arquitectura, joya del arte barroco y novohispano. Ubicado en el Estado de México, es una excelente opción para disfrutar de un fin de semana largo con historia y cultura.

Parque Ecológico Xochitla

Ubicado a un costado de la caseta México–Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, este “paraíso verde” ofrece actividades al aire libre y contacto directo con la naturaleza, ideal para una escapada familiar.

Cadereyta

Otro Pueblo Mágico que destaca por su impresionante jardín botánico y su conjunto religioso pintado en tonos ocre y rojo, digno de postal. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Cadereyta forma parte de la Ruta de las Misiones y se ubica cerca de Tequisquiapan, rumbo a la Sierra Gorda de Querétaro, a solo unas horas de la capital.

Todos estos destinos resultan ideales, o bien puedes quedarte en tu casa, un café, pizza, películas, también son un plan perfecto para todo el fin de semana, tú decides.