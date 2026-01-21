¿Debes de pagar impuestos ante el SAT por tu tanda? Te contamos lo que ha dicho la instancia sobre esta forma de ahorro

¿Tu tanda genera impuestos ante el SAT? Te contamos lo que ha dicho la instancia sobre esta forma de ahorro

En las últimas semanas, han circulado diversas versiones sobre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las tandas. Algunos usuarios de redes sociales aseguraban que el organismo iba a cobrar impuestos, otros que venían auditorías masivas, multas o hasta cierre de cuentas.

Por lo que, ante tanta polémica, la autoridad fiscal ya aclaró todo con un comunicado oficial donde dejó claro cuatro puntos esenciales:

¿Qué dijo el SAT sobre las tandas?

No hay ningún tipo de operativo para vigilar las tandas

Las tandas no son objetivo de fiscalización

No existe un programa para auditar esta forma de ahorro popular

No hay sustento legal para multas específicas por solo participar en una tanda

En resumen: puedes seguir juntando dinero con tus amigos o compañeros de oficina de manera tradicional y sin preocuparte por meterte en problemas.

Entonces, ¿el SAT no se mete con tus tandas?

Sí y no. Hay que dejar en claro una cosa: el SAT no tiene impuestos establecidos ni fiscaliza las tandas por el mero hecho de existir. Lo que sí puede pasar es que, si tus movimientos bancarios no coinciden con tus ingresos declarados, esto llame la atención de la instancia. Por ejemplo:

Depósitos en efectivo o transferencias grandes

Movimientos bancarios que no cuadren con lo que declaraste ante el SAT

En estos casos, podría haber requerimientos o solicitudes de información, pero eso no significa una sanción automática por tus tandas.

¿Por qué surgió tanta confusión?

El origen de todo esto tiene raíces más legales que conspirativas. En versiones anteriores del Paquete Económico 2022, Hacienda propuso que las instituciones financieras reportaran ciertos movimientos en efectivo de forma mensual, lo que alarmó a quienes participan en esquemas de ahorro popular como las tandas.

Sin embargo, ese reporte no es un gravamen ni un impuesto: es solo parte de los esfuerzos del SAT por tener más claridad de los recursos que circulan en cuentas bancarias cuando hay indicios de discrepancias fiscales.

¿Cuándo sí se pagan impuestos?

El ahorro en sí mismo no paga impuestos, pero los rendimientos o intereses que este genere sí pueden estar sujetos a ISR (Impuesto Sobre la Renta), tales como:

Pagarés bancarios

Fondos de inversión

CETES u otros valores gubernamentales

Cajas de ahorro formales

Fondos de ahorro con beneficios y rendimientos

Ahí sí, cuando el dinero trabaja para ti y produce ganancias, la autoridad fiscal puede retener o exigir el pago de impuestos sobre esa utilidad.