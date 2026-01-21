¿Qué pasó en Santiago Tepepa, Hidalgo? Reporte del enfrentamiento armado

¿Qué pasó en Santiago Tepepa, Hidalgo? La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirma detención de seis presuntos huachicoleros en Acoxochitlán (@cesargutipri)

Tras la difusión de videos en canales digitales, donde se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos policiales en la comunidad de Santiago Tepepa, la SSPH emitió un comunicado confirmando la detención de los presuntos traficantes de combustible.

De acuerdo con el comunicado oficial del 21 de enero, tras la agresión en la comunidad de Santiago Tepepa, elementos estatales, en conjunto con el Mando Coordinado, lograron repeler a los civiles presuntamente armados, señalados como responsables del tráfico de huachicol.

¿Qué pasó en Santiago Tepepa, Hidalgo?

Según información oficial, en la localidad de Tepepa, municipio de Acoxochitlán, elementos de la policía de la entidad, detectaron un vehículo ingresando al poblado con las luces de emergencia encendidas.

Tras aplicar los protocolos, los policías detuvieron el vehículo para realizar la inspección correspondiente, encontrando a dos ocupantes que se resistieron a la detención.

Momentos después, al lugar arribaron cuatro vehículos con personas presuntamente armadas, lo que dio inicio a una confrontación.

Durante el forcejeo, uno de los agresores resultó herido por impacto de arma de fuego, iniciándose una persecución y un enfrentamiento a pie de tierra.

Este momento fue registrado en video, y el contenido audiovisual que circula en redes sociales muestra que un elemento de la policía municipal fue golpeado con objetos contundentes, por lo que fue trasladado para recibir atención médica tras la confrontación.

Esto sucedió en Santiago Tepepa, Hidalgo; se observa a 4 civiles atacando a un policía, por lo menos uno de ellos armado; así mismo se escuchan diferentes detonaciones de arma de fuego, se ve a un grupo de civiles golpeando a un policía, también se observa a otro policía que…

¿Quiénes fueron atendidos tras la confrontación en Tepepa?

Según los últimos informes, en el sitio se aseguraron a dos hombres, mientras que otro individuo huyó junto con el sujeto herido, en dirección a Tulancingo.

Elementos municipales iniciaron la persecución y lograron el aseguramiento de cuatro individuos más a bordo de vehículos, uno de ellos herido por arma de fuego.

En total fueron detenidos seis individuos y aseguradas cuatro camionetas, dos de las cuales transportaban aproximadamente 80 litros de hidrocarburo, así como un vehículo sedán con luces de emergencia.





¿Qué pasó con el oficial herido en Santiago Tepepa, Hidalgo?

De acuerdo con el comunicado, el elemento policial lesionado fue trasladado a un nosocomio en Tulancingo, donde se reporta estable.

Al momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo mantiene vigilancia en la zona.