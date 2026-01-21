Secretaría de Seguridad impulsa jornadas de reclutamiento en Ciudad y Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla

Hombres y mujeres de 18 a 65 años de todo el país son invitados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a formar parte de sus filas en su convocatoria 2026 para participar en el proceso de reclutamiento, selección, capacitación e ingreso al Servicio de Protección Federal (SPF).

Esta convocatoria es para ocupar plazas federales como Guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, además de organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

Los aspirantes deberán cumplir requisitos básicos como presentar comprobante de estudios con la secundaria terminada, estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres, presentar buen estado de salud física y mental, así como tener disponibilidad para cambiar de lugar de residencia a cualquier parte del territorio nacional.

Estas vacantes ofrecen un salario mensual neto de 13,607 pesos, más prestaciones superiores a las de ley, como son seguro de protección médica por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, 20 días de vacaciones al año, prima vacacional, aguinaldo, vales de despensa cada fin de año, licencia de maternidad y paternidad, capacitaciones, certificaciones nacionales e internacionales, entre otros beneficios.

Las diferentes jornadas de reclutamiento que se realizarán en el país se llevarán a cabo en la alcaldía Milpa Alta, de la Ciudad de México el día 26; en el Estado de México, en los municipios de Acolman el día 20, Amecameca el día 26, Atlautla el día 23, Chimalhuacán el día 30, Nezahualcóyotl el día 30, Otumba el día 28, Teotihuacán el día 23, Texcoco día 19 y Valle de Chalco el día 28; en Morelos, en Cuernavaca el día 22, Cuautla el día 20 y Jojutla el día 21, así como en Puebla los días 26 y 27 y en Tlaxcala el 30 y en Apizaco el día 29.

Las personas interesadas en integrarse al SPF también pueden acudir directamente a las oficinas de reclutamiento permanente en la Ciudad de México en Av. Miguel Ángel de Quevedo, No. 915, esquina con Oceanía, alcaldía Coyoacán o en el municipio de Ecatepec, Estado de México en Avenida Circunvalación Número 353, esquina Vía Morelos, Col. Santa Clara Coatitla.

Es indispensable acudir con documentación básica como comprobantes de domicilio y de último grado de estudios (mínimo secundaria), credencial del INE vigente, constancia de situación fiscal actualizada, CURP, referencias, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de los hombres), una fotografía infantil, entre otros que se detallan en el sitio de la convocatoriahttps://convocatoria.spf.gob.mx/