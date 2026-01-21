Sheinbaum propone registro obligatorio de chips telefónicos para frenar extorsiones y fraudes

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el impulso a un registro obligatorio de chips telefónicos como parte de una estrategia para combatir delitos como la extorsión y los fraudes telefónicos, prácticas que han afectado a miles de personas en el país.

Sheinbaum advierte: “Quienes buscan una intervención en México vean el caso de Venezuela” CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la conferencia mañanera desde Palacio Nacional en la que atendió preguntas de las y los reporteros. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Durante su mensaje, la mandataria destacó que México se encuentra entre los pocos países donde, hasta ahora, los chips de telefonía móvil se han comercializado sin requerir identificación del usuario, una condición que ha facilitado el uso anónimo de líneas telefónicas para la comisión de delitos.

Sheinbaum Pardo explicó que la medida busca que cada chip esté vinculado a una persona, lo que permitirá mejorar el rastreo y la investigación de conductas ilícitas cuando un teléfono sea utilizado para cometer un delito, además de fortalecer la seguridad y la prevención del crimen.

La Presidenta señaló que el registro de chips no sólo tendrá un enfoque de control, sino también de protección a la ciudadanía, al reducir el margen de impunidad para quienes utilizan la telefonía móvil con fines delictivos.

Asimismo, subrayó que la implementación de este mecanismo estará acompañada de campañas informativas a nivel nacional, con el fin de que la población conozca el proceso, los alcances de la medida y los beneficios que tendrá en materia de seguridad y combate a los fraudes.