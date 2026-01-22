Captura de líder extorsionador en Michoacán desató narcobloqueos

Células del narco bloquearon varias vialidades de acceso a la capital michoacana (Captura de video)

Narcobloqueos — “Esperábamos una reacción y una respuesta de la delincuencia de este tipo”, dijo este jueves el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras los narcobloqueos en los principales accesos a la ciudad de Morelia, confirmarse la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, durante un operativo de fuerzas de seguridad federal y estatal.

El mandatario dijo a medios locales que tras la detención de este generador de violencia y jefe extorsionador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tras la captura de este jefe del crimen organizado “se activó el sistema antibloqueo y la Guardia Nacional, junto con autoridades estatales y federales fueron desplegadas” para evitar que se extendiera esta reacción del grupo criminal comandado por el “Botox”.

Después de las 7:00 horas de este jueves, tras conocerse que el líder extorsionador estaba ya en manos de las fuerzas de seguridad federal, se desplegó a elementos de Guardia Nacional, Marina y Ejército para contener toda reacción de células del grupo criminal.

Pasadas las 8:10 de este día, el C5 de Michoacán reportó algunos bloqueos en la carretera que conecta Apatzingán con Aguililla, cerca de la comunidad conocida como Chandio.

Otros narcobloquedos se registraron en la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, en la Quiroga–Tepalcatepec.

A pesar de esta reacción de células del narco, fuerzas de seguridad encabezadas por la Guardia Nacional lograron liberar las vialidades afectadas a los pocos minutos, por lo que al no haber reacción de integrantes del grupo criminal se reforzó la seguridad en la zona con vigilancia extrema.

“El Botox” fue trasladado desde Michoacán vía aérea a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México donde se le informó que cuenta con siete órdenes de aprehensión: dos por homicidio, cuatro por extorsión agravada y una más por tentativa de homicidio, delitos cometidos desde 2020.

