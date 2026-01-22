Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años 2026 en México: estos son los requisitos para solicitar hasta $19,800 pesos al año

Los millennials, generación olvidada por las iniciativas gubernamentales, hoy podrían estar viendo un poco de luz. La Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años ha surgido como un apoyo económico del gobierno federal dirigido principalmente a este sector bajo condiciones específicas.

Aunque aún no hay una convocatoria oficial para 2026, la expectativa crece entre personas que podrían recibir hasta $19,800 pesos al año de este programa social.

Este esquema forma parte de los esfuerzos por ampliar la inclusión y garantizar que más mexicanos reciban respaldos monetarios que les ayuden a mejorar su calidad de vida mientras se define una estrategia más amplia de pensiones sociales.

¿Dónde estarán los módulos de registro para la Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años?

Cuando las inscripciones estén activas, el registro debe realizarse presencialmente en los módulos del Bienestar habilitados en varias entidades de la República.

Los estados donde habitualmente se abren módulos, incluyen:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Por lo general, en estas entidades, cualquier persona que cumpla los requisitos puede intentar su registro cuando el proceso esté activo.

En los estados sin convenio, normalmente el apoyo se enfoca en personas que viven en comunidades indígenas, afromexicanas o zonas con alto grado de marginación.

Requisitos indispensables para registrarte

Aunque aún no hay fechas, las autoridades han recordado cuáles son los documentos que exigirá Bienestar cuando abra el proceso:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Certificado médico que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

Estos documentos deben presentarse en original y copia para que el trámite sea validado correctamente.

Asimismo, este programa puede tener ciertos enfoques, tales como contar con dependientes económicos, un ingreso económico menor a cierto monto, alguna discapacidad, etc.

¿Cuánto dinero podrías recibir y cómo funciona?

El apoyo económico se entrega de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y, si todo va bien, puede sumar hasta $19,800 pesos al año para quienes accedan desde el primer pago.

Una vez incorporado al padrón, podrás consultar tus depósitos tanto en cajeros automáticos como en ventanillas del banco o revisando tu historial de movimientos desde la tarjeta.

Mientras no hay convocatoria, ¿qué hay que hacer?

La Secretaría de Bienestar ha enfatizado que no existe una convocatoria oficial al momento, por lo que aún no hay fechas confirmadas para el registro de 2026; sin embargo: