Pensión IMSS e ISSSTE en 2026: quiénes realmente tienen que pagar impuestos al SAT y cómo saber si estás en la lista

Desde hace unos días la duda no ha dejado de darle la vuelta a todo el internet. Siendo breve, la respuesta más clara es: no. La mayoría de pensionados del IMSS y del ISSSTE no están obligados a pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el simple hecho de recibir una pensión.

La ley fiscal mexicana marca condiciones específicas bajo las cuales sí hay obligación de declarar e incluso pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero el pagarlos o no dependerá de factores como:

Si solo tienes una pensión del IMSS o del ISSSTE, sin otros ingresos, no estás obligado a declarar ante el SAT

ante el SAT Si tu pensión supera ciertos montos o tienes otras entradas económicas, sí podrías entrar en la obligación fiscal

¿Cuándo sí tienes que declarar o pagar ISR?

Si recibes dos o más pensiones, aunque juntas no superen ciertos límites, esto te puede obligar a presentar tu declaración anual 2026.

La ley del ISR establece que las pensiones están exentas hasta el equivalente a 15 UMAs diarias. Para 2026, esto representa un ingreso mensual de alrededor de $53,493 pesos, según cálculos fiscales. Si tu pensión mensual está por debajo de ese monto, no pagas ISR. Si la sobrepasas, solo se tributa sobre lo que supera ese límite.

Ejemplo: Si tu pensión es de $55,000 al mes, solo pagarías impuestos sobre $1,507 (el excedente).

¿Qué otros ingresos te pueden “obligar” a declarar?

El SAT toma en cuenta más que tu pensión principal. Algunos casos comunes en los que sí tendrás que presentar tu declaración anual son:

Ingresos por rentas , honorarios o actividades empresariales

, honorarios o actividades empresariales Ingresos del extranjero o que no hayan tenido retención de impuestos

o que no hayan tenido retención de impuestos Cuando tienes indemnizaciones o pagos acumulables adicionales a la pensión

Si encajas en alguno de estos escenarios, aunque tu pensión sea modesta, el SAT sí podría exigirte presentar tu declaración y pagar impuestos si aplica.

Claves para evitar multas o problemas con el SAT

Revisa tu constancia de percepciones y retenciones antes de que llegue el periodo de declaración. Así sabes si tus ingresos suman más del umbral que te exenta.

Consulta el simulador de declaración anual del SAT, que te permite estimar si tendrás que pagar o si te corresponde un saldo a favor.

Aunque no debas pagar, cumplir con la declaración cuando es obligatoria evita multas y requerimientos que pueden complicar tus ejercicios fiscales futuros.

No es un “pago obligatorio” para todos

La creencia de que el SAT va a tomar tu pensión por default no es correcta. La obligación de pagar impuestos depende de cuánto recibes, si tienes más ingresos y el tipo de percepciones que suman tus ingresos fiscales. Conocer las reglas te puede ahorrar sorpresas en tu declaración anual 2026 y proteger tu pensión.