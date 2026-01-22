¿Quién es “El Botox”?: líder extorsionador de limoneros en Michoacán para el CJNG e implicado en la muerte de Bernardo Bravo

"El Botox" De acuerdo con información de las autoridades, "El Botox" está ligado al homicidio del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo.

Apenas a unos días de confirmar la extradición de 37 criminales a los Estados Unidos, las autoridades de seguridad del país continúan realizando detenciones clave de líderes de grupos del crimen organizado. Ahora, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó del arresto de uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y encargado de actos de extorsión contra limoneros.

SSCP informa la detención de “El Botox”

Autoridades federales y estatales confirmaron la captura de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, objetivo prioritario y generador de violencia en el estado de Michoacán. La detención se logró este jueves tras un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), SSPC y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la acción fue resultado de semanas de investigación e inteligencia, y que no se registraron heridos durante su aprehensión. “El Botox” fue localizado en un domicilio de la región de Tierra Caliente y, tras intentar escapar, fue detenido por elementos de seguridad, mientras que una persona de su círculo cercana también fue asegurada durante la madrugada.

¿Quién es “El Botox”?

Carlos Alejandro “N”, mejor conocido como El Botox, es señalado por autoridades mexicanas como uno de los principales generadores de violencia y extorsión en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, organización vinculada a “Los Viagras” y con alianzas estratégicas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue considerado un objetivo prioritario para el Gabinete de Seguridad Federal.

Según información oficial, “El Botox” contaba con múltiples órdenes de aprehensión por delitos de extorsión y homicidios, incluyendo el presunto asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido en octubre de 2025.

¿Cómo operaba “El Botox” en la extorsión a productores de limón?

De acuerdo con las fiscalías estatal y federal, así como con reportes de seguridad, “El Botox” operaba mediante una estructura criminal dedicada principalmente al cobro de extorsiones (cobro de piso) a comerciantes y productores agrícolas en la región de Tierra Caliente.

Su organización exigía cuotas a productores de limón y otros cítricos, influyendo directamente en la economía formal de la zona y generando cierre de empacadoras y desincentivo de la actividad productiva. Estas prácticas de extorsión se acompañaban de amenazas, violencia y homicidios contra quienes se negaban a pagar o se oponían públicamente, como fue el caso del líder limonero Bernardo Bravo.

Los vínculos entre su organización y otros grupos criminales de la región, así como su participación en hechos de violencia, colocaron a “El Botox” como un objetivo de alto impacto para las estrategias de seguridad en Michoacán. Su captura fue calificada por autoridades estatales como un logro de coordinación interinstitucional que responde a una demanda social por disminuir las extorsiones y homicidios que afectan a las comunidades y al sector productivo.