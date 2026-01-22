Sheinbaum ve un “símbolo” la presencia de Felipe VI en el estand de México en Fitur

México-España Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, saludan a representantes de los pueblos originarios en el pabellón de México en Fitur, Madrid

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que es un “símbolo” la presencia de los reyes de España en el estand del país norteamericano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), lo que a su juicio evidencia que “están con los pueblos originarios”.

“Nos comentaron hace un ratito que los reyes de España llegaron al estand de México. Están con los pueblos originarios. Es un símbolo”, subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria, celebrada en el estado de Puebla (centro).

Sheinbaum comentó así a la visita institucional de los reyes Felipe VI y Letizia a los pabellones de Fitur, en la que se detuvieron unos minutos en el estand de México, país socio de esta 46° edición, marcada por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba, sur de España).

“Seguimos insistiendo”

No obstante, la gobernante mexicana insistió en la importancia que a su juicio tendría el reconocimiento de las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos originarias por parte de España, una época histórica que fue “muy violenta”.

“Nosotros seguimos insistiendo en la importancia de ese reconocimiento porque sana heridas y comunica mejor a los pueblos. Cuando una nación pide perdón, no por lo que cometió personalmente una persona, sino por los agravios del pasado, engrandece a la nación”, defendió.

Además, Sheinbaum valoró positivamente las declaraciones del pasado mes de noviembre del ministro de español de Exteriores, José Manuel Albares, quien afirmó que a lo largo de la historia compartida entre ambas naciones “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

Críticas a la derecha española

En este sentido, criticó la “posición muy atrasada” que a su juicio tiene la derecha española con en este tema, al ser consultada por los comentarios de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, quien afirmó recientemente que México “debía agradecer” a España por la conquista, porque “derrocó a una tiranía caníbal”.

“La derecha, y particularmente la derecha española con esta legisladora, tiene una posición muy atrasada, porque a nivel internacional la visión de los pueblos indígenas no tiene que ver con aquella visión del siglo XVI de que llegaban a los territorios a civilizar a quienes vivían en esta tierra”, subrayó.

Sheinbaum defendió la historia de los pueblos indígenas y lo que aportaron al desarrollo del país, y recordó algunos episodios especialmente violentos en la conquista, entre los que citó la matanza de Cholula en 1519, en la que, subrayó, los españoles “arrasaron con la población”.

Estas declaraciones se producen tras la petición de México al rey de España para que pidiera perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista, solicitud que fue enviada formalmente a través de una carta por parte del entonces presidente López Obrador (2018-2024) que nunca fue respondida.

Esto elevó la tensión entre ambas naciones, ya que Sheinbaum decidió no invitar al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, gesto que fue respondido por el Gobierno español, que decidió no enviar ningún representante en señal de protesta.

En los últimos meses, ambos países han mostrado señales de acercamiento tras las declaraciones de Albares y las del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, quien afirmó a finales del pasado año que era una prioridad normalizar las relaciones con México, y que fueron acogidas positivamente por el Gobierno de Sheinbaum.