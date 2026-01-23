Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo es el próximo pago? Se acerca la fecha para el primer pago de este 2026 de la Beca Benito Juárez; conoce cuándo te caerá el próximo pago (Programas para el Bienestar)

Se acerca la fecha para el primer pago de este 2026 de la Beca Benito Juárez; conoce cuándo te deberían de depositar el próximo pago correspondiente a los meses de enero y febrero.

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” es un programa otorgado por el Gobierno de México para los estudiantes que cursen el bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública.

Durante este 2026, la Beca Benito Juárez estará depositando un apoyo económico de manera bimestral de $1,900 pesos mexicanos a todos sus beneficiarios, siendo el próximo pago el correspondiente a enero-febrero.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

Al realizarse el depósito de la Beca Benito Juárez de manera bimestral, el próximo pago de esta beca comenzará en febrero de 2026.

Asimismo, considerando que los pagos inician durante el primer día hábil del mes correspondiente, en esta ocasión los pagos de la Beca Benito Juárez podrían iniciar hasta el martes 3 de febrero.

A partir de ese día, los pagos continuarán durante todo el mes, debido a que los pagos se distribuyen de acuerdo a la inicial del primer apellido.

Los días exactos son anunciados en algunas plataformas como las redes sociales de Programas para el Bienestar, antes de iniciar los depósitos.

No obstante, para quienes se les depositará por primera vez debido a que recientemente recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar, podrán estar recibiendo hasta $5,600 pesos mexicanos correspondiente a los bimestres de:

Septiembre-octubre de 2025

Noviembre-diciembre de 2025

Enero-febrero de 2026

¿A qué hora depositan la Beca Benito Juárez?

A pesar de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) publica el calendario oficial con la distribución de días en que se depositará según la inicial del apellido del beneficiario, no existe una hora específica en la que este se realiza.

Sin embargo, puedes revisar desde tu celular en la aplicación del Banco del Bienestar tu saldo para conocer el momento en que se te realice el pago de la Beca Benito Juárez.

Para poder acceder a la aplicación lo único que debes hacer es descargarla en tu celular y seguir estos pasos:

Escribir tu número celular

Ingresar los 16 números de tu tarjeta y tu NIP

Generar una contraseña segura y confirmarla

Una vez seguidos los anteriores pasos podrás conocer cuándo se realice algún depósito a tu tarjeta del Banco del Bienestar, entre los que se encuentra el pago de la Beca Benito Juárez.