Capturan en México a 2 de los más buscados por el FBI, uno es líder de una red transnacional de narcotráfico

Detenido Ficha de captura. (FBI)

Fue detenido Ryan James Wedding, de 43 años, alias “Thor”, canadiense identificado como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas que enviaba cocaína desde Colombia, a través de México y el Sur de California, hacia Canadá, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Es considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y el Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, ofrecía una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que conduzca al arresto o la condena del objetivo.

Ryan James Wedding es señalado por autoridades de Estados Unidos de enviar constantemente cientos de kilos de cocaína a la Unión Americana y Canadá.

El 17 de septiembre de 2024, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una orden de arresto federal en su contra, acusándolo de conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución; conspiración para exportar cocaína; empresa delictiva permanente; homicidio y tentativa de homicidio en conexión con una empresa delictiva permanente y el delito de narcotráfico.

Wedding fue un atleta olímpico canadiense de snowboarder en 2002. En 2010 fue arrestado y sentenciado a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego, Estados Unidos.

Una vez que cumplimentó su sentencia, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, donde colaboró con el Cártel de Sinaloa para el trasiego de droga.

También, en Pachuca, Hidalgo, elementos de La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) y con información del FBI, ejecutaron una orden de arresto y extradición contra Alejandro Rosales Castillo, quien cuenta con Ficha Roja y es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

A este sujeto se le imputan los cargos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Está vinculado con el asesinato de su excompañera de trabajo en Charlotte, ocurrido en el 2016, en Carolina del Norte, de quien su cuerpo fue hallado el 17 de agosto de 2016, en un área boscosa en inmediaciones del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con lesiones por disparo de arma de fuego.

FBI agradece a México

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), reconoció la gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México.

“Agradecemos especialmente a nuestros extraordinarios socios en México, quienes facilitaron esta operación: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y otros”.

También dio a conocer que Ryan James Weddinges trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI FTOC para enfrentar la justicia.

Agregó que Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024.

Este es el sexto fugitivo más buscado del FBI detenido en un año, fugitivos que llevaban casi 40 años prófugos.

“No es casualidad. El presidente Trump está permitiendo que los buenos policías sean policías, y los resultados hablan por sí solos. Esto también viene después de que el FBI aumentó recientemente nuestra recompensa para los diez más buscados a un millón de dólares, lo que refleja que estamos más comprometidos que nunca con este programa y lo que logra para brindar justicia”, afianzó Kash Patel.

Harfuch afirma que Wedding se entregó

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló que Ryan James Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de los Estados Unidos, el pasado 22 de enero.

Dijo que tras la visita del director del FBI en México, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

También, detalló, se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos. El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”; puntualizó García Harfuch.