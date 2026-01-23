Harfuch afirma que detención de “El Botox” fue bien recibida en Michoacán y descarta respaldo social al grupo criminal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, presunto líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya, fue recibida de manera positiva por la población michoacana y negó que dicha organización contara con apoyo social en la entidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y protección ciudadana en la conferencia se anunció una disminución del 40 por ciento en homicidios dolosos en el país. (MARGARITO PÉREZ /Cuartoscuro)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal explicó que, tras la captura ocurrida la mañana del jueves, se desplegó de forma inmediata un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Michoacán, con el objetivo de prevenir bloqueos carreteros y actos de violencia.

García Harfuch detalló que, aunque se registraron algunos intentos de bloqueo en vías de comunicación, estos fueron controlados rápidamente. Subrayó que dichas acciones no fueron realizadas por población civil, sino por integrantes del propio grupo criminal.

“Estas organizaciones no tienen una base social. Lo que tienen son delincuentes que trabajan para ellos y que, en este caso, fueron quienes incendiaron algunos vehículos. No se trató de una reacción de la ciudadanía”, puntualizó.

El titular de la SSPC agregó que, tras la detención, se recibieron numerosos reportes y denuncias anónimas en los que ciudadanos y sectores productivos manifestaron su respaldo a la acción de las autoridades. Señaló que empresarios de la región expresaron alivio ante la captura, debido a los constantes actos de extorsión y violencia atribuidos al detenido.

Indicó que “El Botox” es señalado por delitos como homicidio, extorsión y robo de vehículos, y que su actividad criminal afectaba no solo a productores de limón y aguacate, sino a amplios sectores de la población. Además, se le vincula con el asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola de Apatzingán, ocurrido en octubre de 2025.

Operativo y antecedentes del detenido

La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano se realizó durante un operativo llevado a cabo en la madrugada del jueves, cuando el presunto líder criminal intentó evadir a las autoridades. De acuerdo con García Harfuch, la captura fue posible gracias a una acción coordinada entre fuerzas federales y la Fiscalía del Estado de Michoacán.

Junto a “El Botox” fueron detenidas tres personas más de su círculo cercano, entre ellas una mujer y dos hombres. El secretario de Seguridad informó que el detenido contaba con más de siete órdenes de aprehensión, varias de ellas por homicidio y extorsión, incluyendo al menos tres por homicidio calificado.

Finalmente, señaló que el presunto líder de Los Blancos de Troya mantenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que, en diversas ocasiones, habría recurrido al uso de artefactos explosivos contra autoridades.