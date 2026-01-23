Pensión IMSS 2026: fecha de pago en febrero Conoce qué día te deberán depositar la Pensión IMSS del mes de febrero (IMSS y Pexels)

Durante febrero la pensión del IMSS será depositada algunos días posteriores al inicio del mes, debido a un ajuste en el calendario; conoce qué día se te pagará tu pensión.

Para aquellas personas que reciben la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya sea por cesantía en edad avanzada, vejez, retiro anticipado, o en alguna de las otras modalidades que abarcan las pensiones de esta institución médica, el pago correspondiente a febrero se aplicará días después de lo usual.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS de febrero?

La aplicación del pago de la pensión del IMSS correspondiente al mes de febrero se realizará hasta el martes 3 de febrero de este 2026.

Por lo que, a partir de ese día, tendrás que revisar en la cuenta bancaria donde se deposita tu pensión que el pago se vea reflejado.

Recuerda que una vez depositado el dinero en tu cuenta bancaria, podrás disponer de él y realizar retiros en cualquier momento cuando lo necesites.

¿Por qué se retrasará el pago de la pensión IMSS de febrero?

Aunque habitualmente la pensión del IMSS se paga el primer día hábil de cada mes, en esta ocasión, la pensión del IMSS correspondiente al mes de febrero se depositará hasta el tercer día debido a que los primeros dos son días inhábiles.

Ya que el 1 de febrero de 2026 cae en domingo, mientras que el lunes 2 es considerado un día inhábil por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual se celebra el 5, pero se recorre al primer lunes del mes de febrero.

¿Cuál es el calendario completo de pagos oficial para pensionados y jubilados 2026 del IMSS?

De manera anual el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publica el calendario oficial de pagos a personas pensionadas y jubiladas con el objetivo de que las personas puedan llevar un control de sus ingresos.

Por lo que si te interesa conocer el calendario oficial de pagos de pensión del IMSS para este 2026, aquí te lo compartimos:

Enero: viernes 2 de enero

viernes 2 de enero Febrero: martes 3 de febrero

martes 3 de febrero Marzo: lunes 2 de marzo

lunes 2 de marzo Abril: miércoles 1 de abril

miércoles 1 de abril Mayo: lunes 4 de mayo

lunes 4 de mayo Junio: lunes 1 de junio

lunes 1 de junio Julio: miércoles 1 de julio

miércoles 1 de julio Agosto: lunes 3 de agosto

lunes 3 de agosto Septiembre: martes 1 de septiembre

martes 1 de septiembre Octubre: jueves 1 de octubre

jueves 1 de octubre Noviembre: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Diciembre: martes 1 de diciembre