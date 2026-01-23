Tormenta invernal 2026 en México: ¿Cuándo ocurrirá y qué partes del país serán afectadas?

Tormenta invernal Los frentes fríos más recientes causarán bajas temperaturas y nevadas en algunas partes del país. (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido alertas por la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada, impulsada por la interacción de los frentes fríos números 30 y 31 con una masa de aire ártico. Este fenómeno meteorológico genera un marcado descenso en las temperaturas, precipitaciones intensas, vientos fuertes y posibles nevadas en varias regiones del país, afectando principalmente el norte, noreste, centro y oriente durante los próximos días. Esto es lo que tienes que saber.

Se mantiene el #Pronóstico de #Lluvias con #Chubascos y #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h, para entidades del noroeste y norte de #México, así como posible caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras del norte de #BajaCalifornia, en las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/dLU4oXRk5h — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

¿Cuándo ocurrirá la Tormenta Invernal 2026 en México?

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el frente frío 30 ingresó al noreste de México este viernes 23 de enero y se desplazará progresivamente hacia el oriente y sureste, extendiéndose hasta la Península de Yucatán durante el fin de semana.

El frente frío 31, por su parte, interactúa con una circulación ciclónica en altura y un río atmosférico, originando la tormenta invernal que comenzó a manifestarse desde el jueves 22 de enero en el noroeste del territorio. Se espera que los efectos más intensos se prolonguen hasta el lunes 26 de enero, con una gradual mejoría a partir del martes.

¿En qué estados afectará la Tormenta Invernal 2026?

La tormenta invernal y los frentes fríos provocarán condiciones adversas en múltiples entidades federativas. Según reportes de Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las regiones más impactadas incluyen:

Noroeste y Norte : Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango enfrentarán nevadas o aguanieve en zonas serranas, con temperaturas mínimas de -10 a -5 °C y rachas de viento de hasta 90 km/h. Se prevén lluvias fuertes (50-75 mm) en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí registrarán heladas con temperaturas de -5 a 0 °C, vientos de componente norte de 50-70 km/h y posibles torbellinos. Lluvias moderadas se esperan en el norte de Coahuila.

La CNPC ha enfatizado que estos sistemas podrían generar inundaciones localizadas, deslaves en zonas montañosas y cierres de carreteras por nieve o hielo. En CDMX, las autoridades locales monitorean el impacto en alcaldías como Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras, donde se pronostican heladas matutinas.

¿Qué hacer durante la tormenta invernal 2026 en México?: recomendaciones de las autoridades

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con el SMN, insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales Se recomienda abrigarse adecuadamente, evitar exposición prolongada al frío, y reportar emergencias al 911. Hasta el momento, no se reportan daños mayores, pero se mantiene vigilancia en áreas vulnerables.