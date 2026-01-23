Uruapan, Culiacán, Cd. Obregón y Ecatepec con mayor percepción de inseguridad en México

Delinuencia Imagen de archivo (Rashide Frias/Cuartoscuro)

Las áreas urbanas con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron Uruapan, con 88.7 por ciento, Culiacán Rosales, con 88.1; Ciudad Obregón, con 88; Ecatepec de Morelos, con 88 e Irapuato, con 87.3 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

En contraste, los municipios con menores porcentajes de población con percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.7; Benito Juárez, con 14.8; Piedras Negras, con 17.3; Los Mochis, con 25.6 y San Nicolás de los Garza, con 27.5 por ciento.

El municipio de Uruapan, Michoacán, no se había colocado dentro del listado de los territorios donde sus habitantes se sienten inseguros. El 1 de noviembre del 2025 fue asesinado el alcalde de esa demarcación, Carlos Manzo.

En el listado de los territorios donde sus pobladores respondieron que es inseguro vivir ahí, sigue Chilpancingo de los Bravo, con 86.4; Chimalhuacán, que reporta 85.7; Heroica Puebla de Zaragoza con 84.5; Tlalnepantla de Baz con 83.8 y y 83.8 en Villahermosa.

En contraparte, para los encuestados el territorio más seguro fue San Pedro Garza García, con 8.7 por ciento de sus habitantes que se sienten inseguros; después, la alcaldía Benito Juárez con 14.8; Piedras Negras, Coahuila con 17.3; sigue Los Mochis, Sinaloa, donde 27.6 de los vecinos creen que es un sitio peligroso y San Nicolás de los Garza, Nuevo León con 27.5.

En los espacios físicos en los que se percibe mayor inseguridad, en diciembre de 2025, 78.3 por ciento de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, contra 65.5 por ciento de los hombres. El siguiente espacio en el que las mujeres percibieron mayor inseguridad fue en la calle, con 70.6 por ciento, mientras que para los hombres el transporte público, con 58.4 por ciento.

De la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas en los alrededores de su vivienda durante el cuarto trimestre de 2025, 59.7 por ciento mencionó el consumo de alcohol en las calles; 48.3 por ciento, robos o asaltos; 40.3 por ciento, venta o consumo de drogas; 38.9 por ciento, vandalismo en las viviendas o negocios; 36.7 por ciento, disparos frecuentes con armas; 24.9 por ciento, bandas violentas o pandillerismo; 15.2 por ciento, tomas irregulares de luz (diablitos) y 3.8 por ciento, robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol).