Claudia Sheinbaum: ingreso en aduanas aumentó 25% el último año

Presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza inauguración de nuevo recinto aduanero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al cual se destinó una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, recinto que se edificó en una superficie superior a las 29 hectáreas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que las adunas del país son instalaciones estratégicas que representan y garantizan seguridad para la nación, seguridad nacional y seguridad pública, desarrollo con bienestar y “representan soberanía”, y también generan ingresos.

En el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Aduana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que de 2024 a 2025, el ingreso por aduanas aumentó 25%, al pasar de un billón, a un billón 250 mil millones de pesos, lo cual sostuvo “no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de los titulares de cada aduana en el país”.

Ante ello, añadió que “este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales, es decir llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos y además lograr mayor eficiencia en todos los procesos. Eso es posible gracias a esta instalación y al trabajo coordinado que tenemos en el gobierno de México”.

En este sentido, la mandataria aprovechó la oportunidad para felicitar a Rafael Merín por el trabajo que ha desempeñado el frente de las aduanas, al tiempo que recordó que las aduanas en los puertos, la titularidad la tiene la Secretaría de Marina y en las aduanas terrestres, están a cargo del Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la inauguración de las nuevas instalaciones, proyecto al que se destinó una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos, en un superficie de 28.96 hectáreas en el sureste de Nuevo Laredo y en donde la construcción del recinto aduanero impulsó la economía local con la generación de 3,748 empleos durante los 22 meses en los que se realizó la obra.

“El que hoy esté esta agencia nacional en estas instalaciones va a permitir mayor eficiencia mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las aduanas y la centralización de todas las labores que se realizan en las aduanas”, sostuvo.

La presidenta Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de que las aduanas cuenten con equipos no intrusivos, es decir rayos X, rayos gamma, “que poco a poco se van a ir instalando, también todos los procesos de digitalización de las aduanas en coordinación con el SAT”.

El objetivo, abundó, es que todos los procesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de aduanas sean un solo proceso y permitan la eficiencia de las aduanas, “pero por encima de la digitalización, lo más importante es la honestidad y el incremento en los ingresos no se hubiera podido lograr si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días”, aseveró.

La mandataria federal estuvo acompañada por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), y de Marina (Semar), general Ricardo Trevilla Trejo y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM); José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carmen Lilia Cantú Rosas; entre otros funcionarios.

Gobernador tamaulipeco Goberndor de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya

En su oportunidad, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal enfatizó que la aduana de Nuevo Laredo es el recinto aduanero y comercial más importante de toda la frontera y de América Latina.

Los proyectos que están en marcha en Nuevo Laredo, dijo, potencian nuevos desarrollos en un marco de economía de escala que consolida las vocaciones que ya se tienen y abren nuevos caminos a un crecimiento inclusivo y sostenible.

Señaló que el puente Nuevo Laredo 3, ampliará su capacidad de operaciones al pasar de 8 a 18 carriles destinados al tránsito de carga reafirmando su condición como el principal punto mercantil entre México y Estados Unidos y enfatizó la creciente demanda ferroviaria y que es el único lugar de la frontera mexicana donde existe una doble vía ferroviaria.

ANAM Rafael Marín, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)

A su vez, el titular de la ANAM, Rafael Marín subrayó que la inauguración de la nueva sede de la agencia a su cargo, representa un paso firme en el fortalecimiento institucional del Estado mexicano y en la modernización de una función estratégica para nuestra economía y nuestra seguridad.

“Las aduanas son mucho más que puntos de control, son espacios donde se protege la soberanía, se ordena el comercio exterior y se garantiza que México participe en el mundo con legalidad, transparencia y reglas claras”.

De ahí que las nuevas instalaciones se consolidan como un complejo con más 29 hectáreas de extensión, más de 320,000 metros cuadrados construidos por la Sedena y un edificio principal con capacidad para más de 1,100 personas, además de 600 viviendas para el personal y sus familias, así como instalaciones para el bienestar del personal como: alberca semiolímpica, gimnasio, áreas de sauna y vapor, vestidores, espacios recreativos, “entendiendo que el desempeño institucional también se construye a partir de condiciones de vida y trabajo adecuadas”, subrayó.

Asimismo, estableció que la nueva sede en Nuevo Laredo no es casualidad, ya que dicha ciudad es uno de los principales nodos logísticos del país y un punto clave en la relación comercial de México con el mundo, “desde estas instalaciones se fortalecerá la planeación supervisión y coordinación del Sistema Aduanero Nacional consolidando procesos más ordenados eficientes y confiables”.