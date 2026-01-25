¿Está cerrada la carretera México-Cuernavaca? Fuerte choque deja cuatro muertos y varios heridos

Siendo aún sábado 24 de enero, alrededor de las 9:30 pm, una tragedia sobre la carretera federal México-Cuernavaca, en el kilómetro 046+300, cerca del poblado de Tres Marías, Huitzilac, Morelos, provocó el cierre de la vía para atender a los heridos de un choque en donde un auto particular invadió el carril contrario y se estrelló de frente con un camión de pasajeros.

El impacto fue tan violento que ambos vehículos se incendiaron de inmediato, provocando el caos que obligó a los servicios de emergencia a desplegar un operativo de alto riesgo.

Impacto cobra cuatro vidas y deja múltiples heridos

Tras el siniestro, los equipos de bomberos, Protección Civil y Guardia Nacional trabajaron juntos para extinguir las llamas y rescatar a los ocupantes. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, cuatro personas fallecieron en el lugar, cuyos cuerpos quedaron calcinados dentro del vehículo compacto.

Además, 11 personas resultaron lesionadas, muchas de ellas ocupantes del autobús, quienes fueron trasladadas de inmediato al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Cuernavaca para recibir atención médica especializada.

Cierre vial y respuesta de autoridades

El choque obligó a cerrar ambos sentidos de la carretera durante varias horas. La Guardia Nacional y las dependencias de emergencia habilitaron rutas alternas como la Autopista del Sol, mientras se realizaban las labores de limpieza, remoción de restos y peritajes.

Hasta el momento, las investigaciones sobre las causas que provocaron el choque continúan abiertas: no hay información oficial concluyente sobre si fue exceso de velocidad, condiciones de visibilidad o una falla mecánica la responsable del siniestro.

El tránsito en el tramo ya ha sido restablecido.