Oaxaca realiza consulta ciudadana para la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz

Oaxaca vota hoy el futuro del mandato estatal Consulta ciudadana marca jornada clave. (Cuartoscuro)

La jornada electoral ciudadana en Oaxaca para decidir la revocación de mandato de Salomón Jara Cruz, gobernador del estado, inicio desde las 8:00 horas de este domingo 25 de enero.

Las casillas de consulta ciudadana fueron instaladas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para poner a disposición de la ciudadanía oaxaqueña la votación con la que se decidirá si se mantiene o se anula el mandato estatal del actual gobernador.

Así avanza la primera jornada de revocación de mandato en Oaxaca por la permanencia del gobernador

Hasta el momento, las casillas de consulta distribuidas en diversos puntos de la región han reportado una baja afluencia de participación durante las primeras horas de la jornada.

Sin embargo, de acuerdo con la legislación electoral, las casillas resguardan las cédulas cuya pregunta central es: “¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la gubernatura hasta que termine su periodo?”, la cual define el rumbo de la gubernatura de Oaxaca.

¿Qué requisitos necesita cubrir la consulta de revocación de mandato para ser legalmente válida?

Para que la consulta estatal de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca sea legalmente vinculante, se necesita al menos la participación del 40% de la lista nominal, equivalente a cerca de 1 millón 200 mil ciudadanos.

De no alcanzar el requisito mínimo de participación, esta consulta ciudadana no tendrá efectos legales vinculantes que determinen el rumbo del mandato de la administración actual, independientemente del resultado obtenido.

Revocación de mandato en Oaxaca: las razones detrás de la votación contra Salomón Jara Cruz

Oaxaca vive este 25 de enero una jornada inédita de revocación de mandato para que la ciudadanía decida si el gobernador Salomón Jara Cruz continúa en el cargo o se le separa por pérdida de confianza, en un ejercicio democrático incorporado a la legislación local impulsado por el propio mandatario.

El proceso, el primero de este tipo a nivel estatal en México, fue posible tras la recolección y validación de más de 518 mil firmas, y busca poner en manos de más de tres millones de oaxaqueños la decisión sobre la continuidad de la gubernatura estatal.