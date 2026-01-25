Pensión Bienestar 2026: ¿Por qué algunos adultos mayores NO recibirán sus $6,400 en enero y cuándo volverán los pagos?

La Secretaría del Bienestar confirmó que los depósitos correspondientes al bimestre enero–febrero 2026 se están realizando de forma escalonada y culminan el 28 de enero, cuando los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con W, X, Y y Z reciben su apoyo.

Sin embargo, una parte de los adultos mayores que esperaban cobrar el apoyo de $6,400 pesos durante el mes de enero se ha llevado una sorpresa: no habrá más pagos hasta que comience el próximo bimestre, que inicia en marzo.

Esto no se trata de un “recorte” ni de un error administrativo, sino de la natural suspensión del programa entre bimestres, pues la Pensión Bienestar no deposita recursos cada mes, sino cada dos meses.

¿Cómo funciona el calendario de la Pensión Bienestar 2026?

Es muy sencillo de entender, te lo explicamos: el sistema de dispersión del Banco del Bienestar organiza los pagos teniendo en cuenta la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Este año, durante el primer periodo fueron repartidos así:

5 de enero: apellidos con A

apellidos con A 6 de enero: B

B 7 y 8 de enero: C

C 9 de enero: D, E, F

D, E, F 12 y 13 de enero: G

G 14 de enero: H, I, J, K

H, I, J, K 15 de enero: L

L 16 y 19 de enero: M

M 20 de enero: N, Ñ, O

N, Ñ, O 21 de enero: P, Q

P, Q 22 y 23 de enero: R

R 26 de enero: S

S 27 de enero: T, U, V

T, U, V 28 de enero: W, X, Y, Z

Una vez que terminó este ciclo, la dispersión se detiene hasta el siguiente bimestre, es decir, el correspondiente a marzo–abril.

¿Cuál es el monto de la Pensión Bienestar en 2026?

El apoyo económico para adultos mayores sigue siendo uno de los programas sociales más esperados del país. Para este 2026:

Adultos mayores: $6,400 pesos bimestrales

$6,400 pesos bimestrales Personas con discapacidad: $3,300 pesos

$3,300 pesos Mujeres Bienestar (60 a 64 años): $3,100 pesos

$3,100 pesos Madres trabajadoras: $1,650 pesos

Este aumento forma parte de las políticas de ajuste frente a la inflación y el costo de vida, y se entrega directamente en la Tarjeta del Bienestar.

Mientras no hay depósitos en febrero, es importante que: