Resultados Melate, Revancha y Revanchita 25 de enero de 2026

Resultados Melate, Revancha y Revanchita 25 de enero del 2026 números ganadores del sorteo 4166, bolsa acumulada y cómo cobrar tu premio

El sorteo Melate 4166, celebrado este domingo 25 de enero de 2026, registra una bolsa acumulada de 427.3 millones de pesos, lo que mantiene alta la expectativa entre miles de participantes.

Te compartimos los resultados de las combinaciones ganadoras de este sorteo Melate. Revisa si tus números están entre los afortunados del concurso de la Lotería Nacional.

Resultados Melate, Revancha y Revanchita del Concurso 4166: domingo 25 de enero de 2026

En el concurso principal de Melate, la combinación ganadora queda conformada por: 29 - 15 - 41 - 4 - 8 - 35 y adicional 11. En la modalidad Revancha, los números premiados son: 3 - 8 - 14 - 10 - 50 - 32. Por su parte, Revanchita entrega su propia combinación ganadora: 26 - 38 - 12 - 51 - 20 - 18.

Los resultados ya están disponibles para consulta en canales oficiales y puntos de venta autorizados, donde los jugadores pueden verificar sus boletos.

¿Cómo jugar Melate? Así funciona el sorteo más popular

Para jugar Melate, el participante elige seis números del 1 al 56 en su volante o permite que el sistema genere una combinación automática. El costo del boleto varía según las modalidades adicionales contratadas, como Revancha y Revanchita, que incrementan las posibilidades de premio.

El objetivo es acertar los seis números ganadores para obtener el premio mayor, aunque también existen premios por combinaciones parciales. Los sorteos se realizan miércoles, viernes y domingos.





¿Cómo cobrar un premio de Melate?

Para cobrar un premio de Melate, el ganador debe presentar su boleto original en buen estado dentro del plazo oficial establecido por la Lotería Nacional. Los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados.

En premios mayores se solicita identificación oficial vigente, CURP y RFC, además de firmar el boleto como medida de seguridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria o cheque, con la retención de impuestos correspondiente conforme a la ley.

¿Cuánto cuesta jugar Melate, Revancha y Revanchita? Estos son los precios oficiales del sorteo

El costo del boleto básico de Melate es de 15 pesos e incluye la participación en el sorteo principal. Esta modalidad permite elegir seis números del 1 al 56 para competir por el premio mayor y las bolsas acumuladas.

Si el jugador desea aumentar sus oportunidades, puede agregar Revancha por 10 pesos adicionales y Revanchita por otros 5 pesos, lo que eleva el precio total del boleto a 30 pesos al participar en las tres modalidades del sorteo.