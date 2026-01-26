Beca Rita Cetina 2026: ¿De cuánto será el próximo pago? Pronto iniciarán los pagos de la Beca Rita Cetina 2026, conoce cuánto te deberán depositar en el próximo pago (Imagen hecha con IA y Gobierno de México)

Están próximos a iniciar el primer pago de la Beca Rita Cetina este 2026, por lo que aquí te decimos cuánto te estarán depositando si eres beneficiario de este programa.

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina es un programa promovido por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes.

La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de nivel básico que cursen la primaria y secundaria en escuelas públicas. En el caso de los alumnos de secundaria, en enero inició la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Por lo que si ya cuentas con ella, aquí te decimos cuánto te deberán depositar en el próximo pago.

¿De cuánto es el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina otorga de manera bimestral a los estudiantes de secundaria $1,900 pesos mexicanos, además de $700 adicionales por alumno para las familias que cuenten con más de un estudiante en su hogar.

No obstante, de acuerdo con el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que este pago podría ser triple para algunos beneficiarios que hayan concluido su registro en septiembre y recientemente recogieran su tarjeta del Banco del Bienestar.

Para estas personas, el pago podrá llegar a ser de hasta $5,700 pesos, abarcando los bimestres de septiembre-octubre 2025, noviembre-diciembre 2025 y enero-febrero 2026.

Recuerda que, para los estudiantes de nivel secundaria, la entrega de los apoyos en el año se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el depósito de la primera beca para quienes recientemente recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar, iniciará una vez que concluya la etapa de entrega de estas tarjetas.

La cual está prevista a finalizar el 30 de enero, por lo que, considerando esto, se espera que los pagos de la Beca Rita Cetina comiencen a partir de febrero y se distribuyan a lo largo del mes, de manera calendarizada según la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

En el caso de los alumnos de primaria, aún no hay una fecha de pago, pues las asambleas informativas para comenzar el registro de la Beca Rita Cetina en ese nivel iniciarán en febrero de este 2026.

¿Dónde van a depositar la Beca Rita Cetina?

El depósito de los pagos de la Beca Rita Cetina, así como el de otros Programas del Bienestar, se les deposita a todos los beneficiarios en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Una vez hayan recibido el pago correspondiente, pueden retirar el dinero en efectivo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, o bien en otras tiendas o bancos autorizados pagando una comisión.