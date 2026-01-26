Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes recibirán pago triple en el primer depósito del año?

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo será el registro de alumnos de primaria en 2026? Ya hay fecha de registro para la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria y se dividirá en dos fases (Presidencia)

Con el inicio del año escolar y la cercanía del calendario de pagos de febrero de 2026, la atención de miles de beneficiarios se centra en saber cuándo se depositarán los apoyos, quiénes recibirán el denominado “pago triple” y cómo hacer el registro correctamente. Esta guía reúne toda la información clave, de forma clara y práctica.

¿Qué es el pago triple y quiénes lo recibirán?

Uno de los temas que más ha generado expectativa es el llamado “pago triple”, que consiste en un depósito acumulado correspondiente a tres bimestres en una sola exhibición.

El pago triple no aplica para todos los beneficiarios. Este apoyo especial se otorgará a quienes se registraron en septiembre pasado y aún no han recibido ninguno de los pagos bimestrales anteriores, principalmente debido a retrasos administrativos relacionados con la entrega de sus Tarjetas del Bienestar.

En estos casos, el depósito triplicado incluye el apoyo correspondiente a los bimestres septiembre-octubre, noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026, lo que hará que el primer pago de este año sea más generoso y compense retrasos.

¿Cuándo será el pago de la beca en febrero de 2026?

Aunque aún no se ha publicado un calendario oficial definitivo, las fechas tentativas de pago para febrero han sido difundidas por diversas fuentes y siguen el esquema habitual de orden alfabético según la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Un calendario tentativo indica que:

3 de febrero: apellidos con A

apellidos con 4 de febrero: apellidos con B

apellidos con 5–6 de febrero: apellidos con C

apellidos con 9 de febrero: D, E, F

D, E, F … y así sucesivamente hasta 26 de febrero para las letras finales del alfabeto.

Estas fechas podrían ajustarse oficialmente tras su publicación por las autoridades correspondientes.

Fechas y etapas del proceso de inscripción

Para este 2026, la Beca Rita Cetina no se otorgará automáticamente: padres, madres o tutores deben participar activamente en el proceso de inscripción para primaria y secundaria. Por lo tanto, te dejamos las fechas y etapas principales del proceso de inscripción.

Asambleas informativas (febrero 2026): Personal oficial visita las escuelas para explicar el proceso de registro y requisitos.

Registro digital posterior a asambleas: Los tutores podrán acceder a la plataforma oficial —como becaritacetina.gob.mx— para capturar datos y completar la solicitud.

Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar: Una vez validada la solicitud, se distribuirán las tarjetas para cobrar los apoyos económicos.

Este procedimiento es indispensable para estudiantes de primaria (1° a 6° grado) y de secundaria, y se realiza tanto de forma presencial como digital.

¿De cuánto será el apoyo de la beca Rita Cetina?

La beca otorga apoyo económico bimestral que varía según el nivel educativo y la situación familiar. Sin embargo, estos son los montos oficiales que se repartían hasta 2025 y los que serán los montos más probables para 2026:

Para estudiantes de secundaria pública

Pago regular: $1,900 pesos cada dos meses por familia.

$1,900 pesos cada dos meses por familia. Pago adicional: $700 pesos extra por cada hijo adicional inscrito en el hogar.

Para estudiantes de primaria pública

Los montos estimados según información reciente para 2026 son:

1 estudiante: $2 mil 500 pesos al año

2 estudiantes: $5 mil pesos al año

3 estudiantes: $7mil 500 pesos al año

En hogares donde conviven estudiantes de primaria y secundaria, el apoyo final se ajusta según la combinación de niveles educativos.

El propósito de estos montos es apoyar gastos básicos relacionados con la educación, como útiles, libros, transporte y otros insumos necesarios para la permanencia escolar.