CFE: acciones ante las tormentas invernales que están llegando al norte del país

Ciudad Juárez CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, 25ENERO2026.- Los juarenses fueron sorprendidos con una intensa nevada que cubrió toda la ciudad. Habitantes subieron a las zonas altas de la ciudad para poder apreciar el fenómeno natural que pinto de blanco todo el paisaje. FOTO: MANUEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM ( MANUEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM/Manuel Sánchez)

Ante las nevadas que han afectado al norte de México, de las cuales hasta el momento se ha reportado un saldo blanco y afectaciones menores, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha tomado medidas de acción con el objetivo de reducir las afecciones al suministro eléctrico.

La CFE tiene poco más de 28 mil MW (megavatios) de capacidad disponible que no necesitan de gas natural, ya que funcionan con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias. Esto es suficiente para mantener el suministro de energía eléctrica en el país. Además cuenta con dos terminales de regasificación de GNL (instalación industrial que existe entre la de la extracción del gas natural licuado y la red de distribución de gas natural), con capacidad de abastecer hasta a 350 mil metros cúbicos.

Por otro lado, el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, ha sido creado para fortalecer la coordinación operativa, y se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del clima, evaluar las posibles afectaciones y coordinar acciones que tienen el objetivo de asegurar la continuidad del suministro eléctrico. Asimismo, en caso de que sea necesario, restablecer el servicio a la brevedad.

El pasado sábado 24 de enero se presentaron afectaciones al suministro eléctrico de los estados de Chihuahua, Baja California Sur y Durango, y fueron atendidas con inmediatez, de acuerdo a los protocolos de continuidad operativa de la CFE.

Por su parte, en Baja California Sur, específicamente en los municipios de La Paz y Los Cabos, se registraron en el Hospital General del IMSS: anegamientos ligeros, arrastre de material pétreo, crecida de arroyos, vehículos varados y filtraciones de agua. Sin embargo ninguna de estas situaciones representan riesgo estructural ni una interrupción crítica de los servicios médicos.

En Sinaloa se reportaron anegamientos ligeros en los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome y Juan José Ríos, mientras que en Zacatecas se registró el desprendimiento de dos lonas de espectaculares; ninguna de las dos afecto a la población.

De manera paralela, se registró caída de nieve en Chihuahua en los municipios de Casas Grandes, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Gómez Farías, Namiquipa, Matachí, Bocoyna, Urique y Balleza, al igual que en La Rosilla, municipio de Guanaceví, Durango, y en Yécora, Sonora.

Para el domingo 25 de enero, las precipitaciones registradas entre las 08:00 y las 13:00 horas se mantuvieron en niveles bajos, con 4 mm en Guachochi, Chihuahua, cuyo umbral es de 67 mm; 1 mm en Jiménez, Coahuila, con umbral de 110 mm, y 1 mm en Padilla, Tamaulipas, con umbral de 111 mm.

En el caso de la caída de nieve en Praxedis G. Guerrero y Juárez, en Chihuahua; en el municipio de Nava, Coahuila, y en Fronteras, Sonora, si se llevó a cabo el reforzamiento de las medidas preventivas.

A lo largo de todos estos días, la CFE no dejó de trabajar en restablecer el suministro eléctrico, y por su parte la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de los usuarios, implementó cierres preventivos de tramos carreteros que tienen presencia de nieve y aguanieve.

Mientras que las autoridades estatales y municipales realizaron labores de desazolve de alcantarillado, limpieza y reapertura de vialidades.

Otra medida que se implemento en Baja California Sur fue una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, esto a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional.

En Coahuila, como medida de protección a las bajas temperaturas, el día de hoy se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro Desierto.