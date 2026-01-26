ISSSTE en Torreón realiza exitosa colocación de implante de válvula aórtica

ISSSTE Torreón Por primera vez, se llevó a cabo una exitosa colocación de una válvula aórtica transcatéter (TAVI), en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, en Coahuila a una mujer derechohabiente de 57 años diagnosticada con estenosis aórtica, enfermedad que reduce el flujo sanguíneo del corazón al cuerpo

Médicos especialistas del ISSSTE en el estado de Coahuila, llevaron a cabo el éxito implante de una válvula aórtica transcatéter (TAVI) a una mujer derechohabiente de 57 años diagnosticada con estenosis aórtica, enfermedad que reduce el flujo sanguíneo del corazón al cuerpo.

El jefe de Hemodinamia del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón, Coahuila, Luis Enrique Vera Arroyo, resaltó que por primera vez en la sala de hemodinamia de última generación se llevó a cabo dicho procedimiento puesto en con lo que inició nueva etapa de procedimientos estructurales de este servicio, así como de cardiología.

Ante ello, enfatizó que el inicio de ese tipo de procedimientos “abre la puerta a los derechohabientes de este hospital para que tengan acceso a tratamientos de alta especialidad en la región”.

La intervención, explicó,es un procedimiento mínimamente invasivo, de un tiempo aproximado de dos horas y media, y aseguró que tuvo por objetivo reemplazar una válvula aórtica enferma por una nueva biológica, llevándola mediante catéter a través de una arteria hasta el corazón.

Ello, permitió curar la enfermedad en la paciente, al lograr disminuir los síntomas y la posibilidad de progresión de deterioro de la función cardíaca, con un procedimiento que ofrece un menor riesgo, en comparación con una cirugía de corazón abierto convencional, apuntó.

Desde la puesta en marcha de la sala de hemodinamia en septiembre de 2024, personal de la sala de hemodinamia atiende las 24 horas del día y realizan en promedio de ocho a 15 intervenciones a la semana, a pacientes de entre 41 y 88 años diagnosticados con padecimientos relacionados con el corazón.

En este primer procedimiento participaron cuatro cardiólogos intervencionistas, dos anestesiólogos, un ecocardiografista, así como técnicos radiólogos y personal de enfermería.