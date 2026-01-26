La Única para todos los accesos que necesitas en Jalisco

La Tarjeta Única es el nuevo instrumento del Gobierno de Jalisco que integra en un solo plástico el pago del transporte público y el acceso a programas sociales vinculados a la movilidad, con el objetivo de simplificar trámites, ampliar beneficios y mejorar la experiencia de las y los usuarios en el estado.

La Tarjeta Única Jalisco funciona como medio de pago electrónico en camiones, Mi Tren, Mi Macro y SITREN, y también concentra apoyos como subsidios, descuentos o gratuidad para personas beneficiarias de programas sociales. Su implementación busca que una sola tarjeta sirva para múltiples servicios, evitando el uso de varios plásticos.

En esta primera etapa, el Gobierno del Estado habilitó 11 módulos de entrega en municipios donde ya opera el sistema de pago electrónico en el transporte público, con atención en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande. El módulo de Tepatitlán de Morelos iniciará operaciones el próximo 9 de febrero.

La Única, tarjeta para pago de transporte (Cortesía)

¿Qué es la Tarjeta Única Jalisco?

Es una tarjeta electrónica que permite pagar el transporte público y recibir apoyos sociales relacionados con la movilidad, todo en un solo medio, con validación digital y beneficios personalizados según el perfil de cada persona usuaria.

¿En qué consiste y qué beneficios ofrece?

Integra el pago de la tarifa vigente, así como subsidios, descuentos o gratuidad para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y beneficiarios de programas sociales como Mi Movilidad o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte.

¿Cómo se usa la Tarjeta Única?

Para viajar, solo hay que acercarla al lector al subir al camión, Mi Tren o Mi Macro. El sistema descuenta automáticamente el saldo o aplica el beneficio correspondiente. No es necesario avisar al operador ni realizar trámites adicionales.

¿Quiénes pueden tramitarla?

Cualquier persona que viva en el estado de Jalisco. Está dirigida tanto a usuarios frecuentes del transporte público como a beneficiarios de programas sociales de apoyo a la movilidad.

¿Cómo se obtiene la Tarjeta Única?

El trámite inicia con un prerregistro en el sitio oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx, donde se solicitan CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio en Jalisco. Tras validar la información, se envía un mensaje de texto para agendar una cita. El día asignado se debe acudir al módulo con el acuse impreso y copia del INE por ambos lados para recibir la tarjeta.

¿Qué pasa si soy beneficiario de un programa social?

Las personas inscritas en programas como Mi Movilidad o Yo Jalisco deben presentar su tarjeta vigente y la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para realizar el intercambio. La nueva tarjeta ya contará con el apoyo desde el momento de su entrega.

¿Dónde se puede recargar la Tarjeta Única?

Las recargas pueden hacerse en estaciones de Mi Tren, Mi Macro y SITREN; en módulos oficiales del Gobierno de Jalisco; y en tiendas de conveniencia y puntos autorizados, como OXXO y otros establecimientos con recarga electrónica.

¿Qué hacer en caso de pérdida o daño?

Se recomienda conservar la tarjeta en buen estado, no doblarla ni perforarla y revisar el saldo con regularidad. En caso de pérdida, debe reportarse para evitar el mal uso y mantener activos los beneficios asociados.

Al Estilo Jalisco | Tarjeta única (Toma de pantalla)

PARA SABER

La tarjeta es válida para el pago del transporte público desde el momento en que se recibe.

El subsidio general al transporte entrará en vigor a partir del 1 de abril .

. Si se cuenta con beneficios de algún programa social, estos estarán activos desde la entrega de la tarjeta.

Las personas sin acceso a medios electrónicos pueden realizar el trámite de forma presencial en cualquiera de los 40 módulos disponibles, con apoyo de personal capacitado.

Módulos de atención

Guadalajara: San Jacinto y estación Dos Templos.

San Jacinto y estación Dos Templos. Zapopan: estación Zapopan Centro y Unidad Administrativa Las Águilas.

estación Zapopan Centro y Unidad Administrativa Las Águilas. Tlaquepaque: Central Nueva y Expo Ganadera.

Central Nueva y Expo Ganadera. Tlajomulco: CAT del Valle.

CAT del Valle. Lagos de Moreno: Palacio Municipal.

Palacio Municipal. Zapotlán el Grande: UNIRSE Sur.

UNIRSE Sur. Puerto Vallarta: Delegación Regional de la Secretaría de Educación Costa Sierra Occidental.

Para más información, requisitos y ubicaciones actualizadas, consulta:

tarjetaunica.jalisco.gob.mx